Almanacco del 21 Gennaio

Il 21 gennaio è un giorno ricco di ricorrenze storiche e di nascite di importanti personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questa data.

Santi del Giorno

Sant’Agnese (Vergine e Martire)

San Meinrado (Meginrado) di Einsiedeln (Eremita e Martire)

San Patroclo (Martire)

San Publio di Atene (Vescovo)

Sant’Epifanio di Pavia (Vescovo)

Sant’Agnese è la protettrice delle vergini, delle fidanzate e dei giardinieri.

Accadde Oggi

1951: Arriva il 13 al Totocalcio. «Quote più elevate nei concorsi popolari. La scheda a 13 vi porterà fortuna!» Con questo messaggio accattivante, gli amanti della storica schedina vengono informati che da questa data il Totocalcio si gioca con 13 partite, aumentando le possibilità di vincita.

Nati in Questo Giorno

1944: Uto Ughi. La sua mirabile abilità con l’archetto lo fa ritenere il maggiore violinista italiano della scena contemporanea ed uno dei più raffinati a livello internazionale. Nato a Busto Arsizio, Varese, ha incantato il pubblico con esibizioni memorabili.

1905: Christian Dior. Imprenditore tra i più innovativi del settore della moda, nato a Granville, Francia, e morto a Montecatini Terme, 1957. Iniziò gli studi presso l’École des Sciences Politiques, per poi dedicarsi alla moda e fondare una delle maison più celebri al mondo.

Nati… Sportivi

1947: Giuseppe Savoldi. Nato a Gorlago, Bergamo, è stato un allenatore di calcio, ma soprattutto un famoso attaccante. Ha giocato nell’Atalanta, nel Bologna e nel Napoli, con cui ha vinto numerosi titoli.

1970: Alen Bokšić. Nato a Macarsca, Croazia, è stato un calciatore e dirigente della Nazionale croata. Negli anni Novanta, ha giocato nell’attacco di Lazio e Juventus, vincendo complessivamente Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Eventi Sportivi

1911: Primo Rally di Montecarlo. Nel Principato di Monaco, per volontà del regnante Alberto I, si è corso il primo Rally di Montecarlo. Da allora è il più importante e noto rally, corso sempre a gennaio, e attira migliaia di spettatori e partecipanti da tutto il mondo.

I Doodle di Google

Festa dei Nonni in Polonia: Fiori, disegni e tante sorprese. Sono alcuni dei regali che i nonni polacchi ricevono dai loro nipoti in occasione della Festa che si tiene in due giorni consecutivi: il 21 è dedicato alle nonne e il 22 ai nonni.

Scomparsi Oggi

1950: George Orwell. Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica e saggista di spicco del XX secolo. Pseudonimo di Eric Arthur Blair, nato a Motihari, India, è noto per le sue opere “1984” e “La fattoria degli animali”, che hanno segnato la letteratura mondiale.

1959: Cecil B. DeMille. Nato ad Ashfield, Massachusetts, è universalmente conosciuto come il padre del cinema di Hollywood, sia metaforicamente che materialmente, grazie ai suoi grandi contributi all’industria cinematografica.

1938: Georges Méliès. Se i fratelli Lumière hanno spalancato la porta sullo straordinario universo del cinema, a lui è riconosciuto il merito di aver mostrato, per primo, al mondo le sconfinate capacità narrative e visive della settima arte.