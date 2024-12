Almanacco del 2 Dicembre

Il 2 dicembre è il 336º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 29 giorni alla fine dell’anno.

Principali Santi del Giorno

Santa Bibiana (da cui deriva il nome Viviana – Martire)

San Silverio (Papa e Martire)

San Cromazio d’Aquileia (Vescovo)

Sant’Abacuc (Profeta)

Sant’Odorisio I (Oderisio) di Montecassino (Abate)

Santa Bianca di Castiglia (Regina di Francia, Religiosa

Personaggi Famosi Nati in Questo Giorno

Britney Spears (1981): Cantante pop americana, conosciuta come la “Principessa del Pop”, ha venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo.

Charlie Puth (1991): Cantante e produttore discografico americano, noto per i suoi successi come “See You Again” e “We Don’t Talk Anymore”.

Aaron Rodgers (1983): Quarterback di football americano, vincitore di numerosi premi MVP e leader dei Green Bay Packers.

Personaggi Famosi Morti in Questo Giorno

Enrico Fermi (1911-1954): Fisico italiano, noto per il suo lavoro pionieristico nella fisica nucleare e per aver condotto il primo reattore nucleare a catena autosostenibile.

Pablo Escobar (1949-1993): Criminale colombiano, considerato uno dei più potenti trafficanti di droga del mondo negli anni ’80 e ’90.

Evento Storico

Il 2 dicembre 1804, Napoleone Bonaparte fu incoronato Imperatore dei Francesi nella Cattedrale di Notre-Dame a Parigi, in una cerimonia officiata da Papa Pio VII.