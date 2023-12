Almanacco del 2 dicembre 2023

Vediamo gli avvenimenti del giorno, gli accadimenti più importanti, le curiosità, i Santi del giorno e le celebrità nate in questo giorno.

Santi del 2 dicembre

Santa Bibiana (da cui deriva il nome Viviana – Martire)

San Silverio (Papa e Martire)

San Cromazio d’Aquileia (Vescovo)

Sant’Abacuc (Profeta)

Sant’Odorisio I (Oderisio) di Montecassino (Abate)

Santa Bianca di Castiglia (Regina di Francia, Religiosa

Significato del nome Viviana

Viviana, nasce dal latino “Vibianus”, nome attestato sin dall’epoca imperiale, derivante dall’antico “Vibius”, che ha origine dall’etrusco “vipie”, “che vive”. Ha trovato nuovo impulso nel Medioevo, grazie ai poemi epico cavallereschi, anche se, oggi, è usato solo nella forma femminile.

Proverbio del 2 dicembre

Chi si contenta, gode.

Aforisma del 2 giorno

Nulla è impossibile per colui che non deve farlo. (A. Bloch)

Accadde il 2 dicembre di qualche anno fa

1804 – Napoleone incoronato imperatore di Francia: Nella splendida cornice di Notre Dame, restaurata per l’occasione, ebbe luogo la cerimonia di incoronazione di Napoleone Bonaparte a imperatore dei francesi, con il titolo di Napoleone I.

1942 – Fermi innesca la prima reazione nucleare a catena: «Il navigatore italiano è appena sbarcato nel nuovo mondo»: con questo messaggio in codice viene comunicata al presidente degli Stati Uniti d’America, Roosevelt, la riuscita dell’esperimento sulla prima reazione nucleare a catena controllata. È l’inizio dell’era nucleare.

Sei nato il 2 dicembre? Ecco le tue caratteristiche

Sei passionale ed indipendente ma hai molta paura del futuro e, per garantirti una certa sicurezza, spesso accetti un ruolo lavorativo che non ti soddisfa. é un peccato perché, se solo osassi un poco di più, avresti maggiori possibilità di successo. In amore il tuo fascino fa di te un grande conquistatore ma, se desideri un rapporto stabile, devi imparare ad essere meno tirannico nei confronti del partner.

Celebrità nate il 2 dicembre

1923 – Maria Callas: L’appellativo di Divina dà la misura di ciò che ha rappresentato nel panorama musicale del Novecento. Considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi, ha conquistato i teatri di tutto il mondo con la sua voce inimitabile e la forza drammatica dei personaggi portati in scena.

1946 – Gianni Versace: Nato a Reggio Calabria e morto a Miami Beach nel 1997, è stato uno stilista di fama mondiale e fondatore di una delle più rinomate case di abbigliamento italiane.

1965 – Luisa Corna Nata a Palazzolo sull’Oglio, nel bresciano, alla fine degli anni Novanta è salita alla ribalta televisiva come cantante, attrice e showgirl. Ha iniziato come modella, sfilando per grandi marche della moda per poi intraprendere la carriera di cantante, arrivando seconda nel 1991 al Festival di Castrocaro per giovani talenti.

1981 – Britney Spears: Nata a McComb, nel Mississippi, è la “principessa del pop”, titolo che si è meritato a suon di hit internazionali, popolarissime soprattutto tra i teenager.