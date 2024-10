Almanacco del 19 Ottobre

Il 19 ottobre è il 292° giorno del calendario gregoriano (293° negli anni bisestili). Mancano 73 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Santa Laura di Cordova (Martire): patrona degli studenti e delle studentesse.

San Paolo della Croce: Fondatore dei Passionisti, noto per la sua intensa spiritualità e il carisma.

Sant’Isaac Jogues: Sacerdote gesuita e martire, missionario in Nord America.

San Giovanni de Brébeuf: Missionario gesuita e martire in Canada.

Personaggi Famosi Nati il 19 Ottobre

John Le Carré (1931-2020): Scrittore britannico, famoso per i suoi romanzi di spionaggio come “La spia che venne dal freddo” e “Il giardiniere tenace”. Le sue opere hanno profondamente influenzato il genere spy novel.

Evander Holyfield (1962): Pugile statunitense, campione del mondo dei pesi massimi, celebre per i suoi incontri leggendari contro Mike Tyson.

Veronica Pivetti (1965): Attrice e doppiatrice italiana, nota per la sua partecipazione a serie televisive e film comici.

Personaggi Famosi Morti il 19 Ottobre

Charles Maurice de Talleyrand (1754-1838): Politico e diplomatico francese, uno dei più influenti della sua epoca, noto per il suo ruolo durante la Rivoluzione Francese e il Congresso di Vienna.

Jonathan Swift (1667-1745): Scrittore e satirico irlandese, autore del celebre “I viaggi di Gulliver”.

Evento Storico

Il 19 ottobre 1781: Assedio di Yorktown. Le forze americane e francesi sconfiggono l’esercito britannico, segnando un punto di svolta cruciale nella Guerra d’indipendenza americana.