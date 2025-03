Almanacco del 19 Marzo

Il 19 marzo è una data significativa, celebrata per importanti eventi storici e per le personalità nate in questo giorno. Scopriamoli insieme.

Santi del Giorno

San Giuseppe (Sposo della Beata Vergine Maria)

San Quinto e compagni (Martiri)

San Giuseppe è il protettore di artigiani, carpentieri, ebanisti, economi, falegnami, operai, padri di famiglia e procuratori legali.

Oggi è

La Festa del Papà: Il 19 marzo è la festa del papà! Questa tradizione, presente in Italia e in altri paesi, celebra la figura paterna. Originata nei primi anni del 1900 negli Stati Uniti, si diffuse poi in Europa, associandosi alla festività di San Giuseppe.

Accadde Oggi

1964: Inaugurato il traforo del Gran San Bernardo. Una delle prime grandi opere del miracolo italiano, il traforo di quasi 6 km collegava la Valle d’Aosta con il cantone svizzero del Vallese. Fu il primo traforo autostradale delle Alpi, simbolo di progresso e unione tra le nazioni.

1994: Don Giuseppe Diana ucciso dalla camorra. «Per amore del mio popolo non tacerò» fu il titolo del coraggioso appello di Don Giuseppe Diana contro la camorra. Questo prete di Casal di Principe dedicò la sua vita alla lotta per la giustizia, diventando un simbolo della resistenza alla criminalità organizzata.

Nati in Questo Giorno

1955: Pino Daniele. Conosciuto come “l’uomo in blues” della musica italiana, Pino Daniele è stato uno degli artisti più amati e stimati. Nato a Napoli, ha fuso il blues con le sonorità partenopee, lasciando un segno indelebile nella musica italiana con brani come “Napul’è” e “Quando”.

1955: Bruce Willis. Nell’immaginario dei fan del cinema d’azione, i suoi personaggi sono “duri a morire”. Bruce Willis, nato a Idar-Oberstein in Germania e cresciuto negli Stati Uniti, è celebre per interpretazioni iconiche, come quella del poliziotto John McClane nella saga di “Die Hard”.

1957: Claudio Bisio. Popolare attore e cabarettista, lo si potrebbe definire il “simpatico umorista” della televisione italiana. Nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, si è affermato come volto di programmi come “Zelig” e come attore di cinema e teatro.

Nati… Sportivi

1976: Alessandro Nesta. Nato a Roma, è un ex calciatore e allenatore. Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, Nesta è considerato uno dei migliori difensori di sempre. È tra gli italiani inseriti nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi.

1937: Carlo Mazzone. Nato a Roma, Carlo “Sor Carletto” Mazzone è una leggenda del calcio italiano, noto per la sua passione e per i suoi consigli coloriti e schietti. È stato uno degli allenatori più longevi e rispettati del panorama calcistico italiano.