Almanacco del 19 Dicembre

Il 19 dicembre è il 353º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 13 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Dario di Nicea (Martire)

Beato Urbano V (Papa)

Beato Guglielmo di Fenoglio (Laico certosino)

Santa Fausta (Martire a Roma)

San Berardo di Teramo (Vescovo)

Sant’Anastasio I (Papa)

Accadde Oggi

1974: In vendita il primo PC di successo. La MITS, azienda americana attiva nel settore dell’elettronica, lanciò sul mercato l’Altair 8800, inaugurando l’era dei computer per casa.

1976: Benigni debutta in TV. Una “signorina Buonasera” viene interrotta da un’irriverente pernacchia, e l’immagine si distorce, introducendo il debutto di Roberto Benigni sul piccolo schermo.

Nati in Questo Giorno

1861: Italo Svevo. Scrittore italiano a cavallo tra Ottocento e Novecento, noto per il suo realismo psicologico. Nato a Trieste.

1977: Elisa. Cantautrice italiana, nota per il suo talento poliglotta e il successo internazionale. Nata a Trieste.

1915: Édith Piaf. Icona della chanson française, conosciuta come “Madame passerotto”. Nata a Parigi.

Nati… Sportivi

1966: Alberto Tomba. Ex campione di sci alpino, protagonista mediatico noto per le sue vittorie nello slalom speciale e gigante. Nato a Bologna.

1988: Alexis Sánchez. Calciatore cileno, noto in Italia per la sua carriera nell’Udinese e in altre squadre internazionali. Nato a Tocopilla.

1977: Jorge Garbajosa. Ex cestista spagnolo, presidente della Federazione Cestistica Spagnola. Nato a Torrejón de Ardoz.

1987: Karim Benzema. Calciatore francese di origini algerine, noto per il suo periodo nel Lione e nel Real Madrid. Nato a Bron.

1985: Andrea Baldini. Campione di scherma nella specialità del fioretto, vincitore di numerosi titoli. Nato a Livorno.

Scomparsi Oggi

2004: Renata Tebaldi. Celebre soprano italiana, definita “voce d’angelo” da Arturo Toscanini. Nata a Pesaro.

1996: Marcello Mastroianni. Icona del cinema italiano, noto per i suoi ruoli in film come “La Dolce Vita”. Nato a Fontana Liri.