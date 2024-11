Almanacco del 18 novembre

Il 18 novembre è il 322° giorno del calendario gregoriano e mancano 38 giorni alla fine dell’anno.

Principali santi del giorno

San Giovanni Crisostomo: Vescovo di Costantinopoli e Dottore della Chiesa.

San Bernardo di Chiaravalle: Monaco e teologo francese, fondatore dell’Ordine Cistercense.

Accade oggi

Il 18 novembre si celebra anche la Dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano, conosciuta come “Mater et Caput” (Madre e Capo) di tutte le chiese di Roma e del mondo. Questa basilica è la cattedrale di Roma e la prima delle quattro basiliche papali maggiori. La dedicazione avvenne nel 324 da Papa Silvestro I, che la dedicò al Santissimo Salvatore. Successivamente, nel IX secolo, Papa Sergio III aggiunse la dedica a San Giovanni Battista, e nel XII secolo, Papa Lucio II incluse anche San Giovanni Evangelista.

Personaggi famosi nati in questo giorno

Owen Wilson (1968): Attore statunitense noto per i suoi ruoli in film come “The Royal Tenenbaums” e “Wedding Crashers”.

Margaret Atwood (1939): Scrittrice canadese celebre per opere come “Il racconto di Gerusalemme” e “Il racconto dell’ancella”.

Personaggi famosi morti in questo giorno

Marcel Proust (1922): Intellettuale e scrittore francese, noto per “Alla ricerca del tempo perduto”.

Niels Bohr (1962): Fisico danese, premio Nobel per la fisica, noto per il modello atomico di Bohr.

Evento storico accaduto in questo giorno

1810: Asa Gray, botanico americano, nacque a Sauquoit, New York. È noto per il suo lavoro “Flora of North America”.