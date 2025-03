Almanacco del 18 Marzo

Il 18 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Cirillo di Gerusalemme (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Braulio (Vescovo)

San Salvatore da Horta (Professo Francescano)

Sant’Edoardo II il Martire (Re d’Inghilterra)

Accadde Oggi

1981: Prima puntata di Quark. La narrazione della scienza come continua esplorazione delle leggi del mondo e dell’universo conosciuto passando per i piccoli e grandi interrogativi del vissuto quotidiano. Con Quark, il piacere della scoperta scientifica entrò nelle case degli italiani grazie alla conduzione di Piero Angela.

1848: Cinque giornate di Milano. Al grido di «Viva l’Italia, viva Pio IX; a morte i tiranni!» ebbe inizio l’evento più noto della storia risorgimentale, che aprì la strada all’impresa unitaria. In preda alla frenesia rivoluzionaria, i milanesi insorsero contro l’occupazione austriaca, combattendo eroicamente per cinque giorni e liberando la città.

1944: Ultima eruzione del Vesuvio. Già provate dalle violenze e dalle distruzioni della Seconda guerra mondiale, le popolazioni della provincia napoletana dovettero subire il risveglio improvviso del “gigante” che riversò lava e cenere sulle città circostanti. Fu l’ultima eruzione del Vesuvio, un evento che segnò profondamente la vita degli abitanti della zona.

Nati in Questo Giorno

1962: Massimo Giletti. Conduttore e volto popolare prima della RAI e poi della La7. Nato a Torino, dopo la laurea in Giurisprudenza intraprende la carriera giornalistica ottenendo un posto nella redazione di Mixer, dove si afferma come uno dei conduttori più amati dal pubblico.

1945: Bobby Solo. Mentre l’amico Little Tony imitava il “Re del Rock” nelle movenze, lui ha cercato di “rubargli” la voce vellutata. Nato a Roma e registrato all’anagrafe come Roberto Satti, Bobby Solo è noto per successi come “Una lacrima sul viso” e “Se piangi, se ridi”.

1947: Walter Tobagi. Figura simbolo di giornalista scomodo e vittima della cieca violenza degli anni di piombo, fu impegnato in prima persona a denunciare la barbarie del terrorismo. Nato a San Brizio, frazione di Spoleto, Tobagi è ricordato per il suo coraggio e la sua dedizione alla professione.

Nati… Sportivi

1956: Ingemar Stenmark. Nato a Storuman, Svezia, è un ex sciatore alpino, ritenuto dagli esperti il più bravo sciatore di sempre. Nella storia dello sci alpino, detiene il primato di vittorie (46 in gigante e 40 in slalom), rendendolo uno degli atleti più vincenti e ammirati.

1980: Sébastien Frey. Nato a Thonon-les-Bains, Francia, è un ex portiere di calcio. Occupa il quinto posto nella classifica delle presenze di calciatori stranieri in Serie A, dietro Javier Zanetti, Samir Handanovič, Marek Hamšík e Rodrigo Palacio. Frey è noto per le sue abilità tra i pali e la sua lunga carriera in Italia.

1982: Paola Cardullo. Nel primo decennio del Terzo millennio è il libero della Nazionale italiana di pallavolo femminile, vincendo un titolo mondiale (2002) e due europei (2007 e 2009), tornei nei quali merita riconoscimenti individuali per la sua eccellenza difensiva.

Eventi Sportivi

2006: Milano-Sanremo, podio azzurro. Il podio della Milano-Sanremo 2006 è tutto azzurro. La novantasettesima edizione della “Classica di Primavera”, che apre la stagione ciclistica, si è corsa lungo un percorso di 294 km. Vincitore della gara fu Filippo Pozzato, seguito da Alessandro Petacchi e Luca Paolini.

Scomparsi Oggi

2011: Enzo Cannavale. L’inconfondibile scuola eduardiana ha fatto di lui uno dei più valenti e versatili attori per quarant’anni di cinema e teatro italiani. Nato a Castellammare di Stabia, Cannavale ha recitato in numerosi film e opere teatrali, lasciando un segno indelebile nella cultura italiana.