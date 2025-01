Almanacco del 17 Gennaio

Il 17 gennaio è una giornata significativa che ci ricorda eventi storici importanti e celebra la nascita di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questa data.

Santi del Giorno

Sant’Antonio (Abate)

San Giuliano Saba (Eremita)

San Sulpizio il Pio (Vescovo di Bourges)

Santa Neosnadia (Vergine)

Santa Roselina di Villeneuve (Vergine e Monaca certosina)

Santi Speusippo, Elasippo, Melesippo e Leonilla (Martiri)

Sant’Antonio è il protettore di macellai, salumieri, canestrai e animali domestici.

Accadde Oggi

1929: Debutta Braccio di ferro. Il marinaio più famoso dei fumetti, Popeye, apparve per la prima volta nella striscia “Thimble Theatre”, ideata dal disegnatore statunitense Elzie Crisler Segar e pubblicata sul quotidiano King Features.

Nati in Questo Giorno

1962: Jim Carrey. Il suo volto è una maschera naturale in grado di adattarsi ai diversi generi cinematografici, dalla commedia al fantastico. Canadese di Newmarket, Ontario, James Eugene Redmond Carrey ha conquistato il pubblico con interpretazioni memorabili.

1972: Vittoria Belvedere. Nata a Vibo Valentia, dopo una breve esperienza di modella ha intrapreso la carriera di attrice televisiva, cinematografica e teatrale. Presente in diverse fiction e miniserie televisive, nel 2002 ha anche partecipato al Festival di Sanremo come valletta.

Nati… Sportivi

1942: Cassius Clay. Negli anni Sessanta e Settanta, icona del pugilato e dello sport, celebrato anche con documentari e film, tra i quali “Alì” di Michael Mann, con protagonista Will Smith. Nato a Louisville, Kentucky, è conosciuto anche come Muhammad Ali.

1982: Dwyane Wade. Nato a Chicago, Illinois, è un ex cestista del campionato professionistico NBA, considerato tra i migliori atleti della sua epoca. Ha giocato come guardia, principalmente con i Miami Heat, con i quali ha vinto tre titoli NBA.

1950: Tonino Zugarelli. Nato a Roma, è un ex tennista. Negli anni Settanta ha partecipato agli US Open e al Torneo di Wimbledon. È stato parte della squadra italiana vincitrice della Coppa Davis nel 1976.

Eventi Sportivi

1999: La Fiorentina regina del girone di andata. La Fiorentina, allenata da Giovanni Trapattoni, si laurea campione d’inverno del campionato di Serie A 1998/99. I viola, grazie alla vittoria sul Cagliari per 4-1, chiudono il girone di andata in testa alla classifica.

Scomparsi Oggi

2020: Pietro Anastasi. Ex calciatore italiano, noto per le sue presenze con la Juventus. Nel febbraio 1968 segnò una tripletta alla squadra bianconera mentre giocava per il Varese, contribuendo alla vittoria per 5-0. Successivamente, si unì alla Juventus per una cifra record di 650 milioni di lire.