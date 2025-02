Almanacco del 17 Febbraio

Il 17 febbraio è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Venerabile Marianna (Mariamne) di Gesù

Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria

San Bonoso di Treviri (Vescovo)

San Constabile (Costabile, Quarto Abate di Cava)

San Fintan (Abate di Cluain Ednech)

San Flaviano (Patriarca di Costantinopoli)

San Mesrop (Dottore della Chiesa armena)

San Silvino di Therouanne (Vescovo)

Sant’Evermodo di Ratzeburg (Vescovo)

Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria sono i protettori di quanti progettano insieme e di quanto di buono si progetta insieme.

Accadde Oggi

1992: Scoppia Tangentopoli. «Che ci fosse la corruzione in Italia si è sempre saputo, la classe dominante promanava questo puzzo di fogna che tutti sentivano, il famoso “turarsi il naso”». La lucida descrizione del fenomeno della corruzione politica in Italia esplode con l’inchiesta di Mani Pulite, dando il via a una serie di indagini che portarono alla luce il vasto sistema di tangenti e corruzione noto come “Tangentopoli”.

Nati in Questo Giorno

1978: Kekko dei Modà. Voce possente ed estro creativo fanno di lui uno dei cantautori più dotati della scena italiana, in cui opera con la sua band di “romantici”. Nato a Milano da padre napoletano e madre lombarda, Francesco “Kekko” Silvestre è il frontman dei Modà, gruppo musicale che ha riscosso grande successo.

1964: Enrico Lucci. Le sue vittime preferite sono politici e personaggi famosi, che mette alla berlina con le sue domande e il sorriso da… iena! Nato a Velletri, in provincia di Roma, con in tasca la laurea in Lettere e Filosofia, Lucci è noto per la sua carriera di inviato e conduttore televisivo.

1965: Leonardo Pieraccioni. Regista tra i più noti del contesto italiano, le sue commedie si caratterizzano per una sapiente alternanza di romanticismo e humor… il tutto rigorosamente in “salsa” fiorentina. Nato a Firenze, Pieraccioni ha diretto film di successo come “Il ciclone” e “Fuochi d’artificio”.

Nati… Sportivi

1963: Michael Jordan. Nato a Brooklyn, New York, è un ex campione di basket NBA di fama mondiale. Considerato il più grande giocatore di tutti i tempi, è tra gli atleti più celebri e influenti della storia dello sport.

1968: Giuseppe Signori. Nato ad Alzano Lombardo, Bergamo, è stato un calciatore, vice-campione del mondo a USA 1994. Dal 1989 al 2004, ha giocato come attaccante di Foggia, Lazio, Sampdoria e altre squadre, diventando uno dei marcatori più prolifici della Serie A.

Angolo Lettura

2013: Maledetto Dostoevskij. Proponiamo questa settimana il romanzo dello scrittore afgano Atiq Rahim “Maledetto Dostoevskij”. Una saga paradossale in cui la fantasia e le allucinazioni si legano indissolubilmente alla realtà, offrendo una visione unica della società afgana.

Scomparsi Oggi

2005: Omar Sívori. Nato a San Nicolás de los Arroyos, Argentina, è stato un calciatore argentino, naturalizzato italiano, degli anni Cinquanta e Sessanta. Sívori è ricordato come uno dei grandi campioni del calcio, avendo giocato per squadre come il River Plate e la Juventus.