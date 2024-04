Almanacco del 17 aprile 2024: santi, eventi importanti e consigli di lettura

Benvenuti nell’almanacco del 17 Aprile, una panoramica delle ricorrenze, degli eventi e delle personalità significative legate a questa data.

Santi del Giorno

San Roberto di La Chaise-Dieu (Abate)

San Roberto di Molesme (Abate di Citeaux)

San Donnano e compagni (Martiri)

San Pantagato di Vienne (Vescovo)

San Wando (Vandone, Abate)

Santi Simeone Bar Sabba’e, Usthazade e compagni (Martiri in Persia)

Sant’Acacio di Militene (Vescovo)

Etimologia: Roberto, deriva dal provenzale Robert e significa ‘splendente di gloria’. Il nome è molto diffuso e fu portato da sovrani, scrittori, poeti e attori. Moltissime le sue abbreviazioni: Rob, Ro, Bob, Robin, Robbin, Ruperto, Robertino, Berto. Al femminile l’elegante Roberta.

Accadde Oggi

Nel 1989, esattamente 34 anni fa, debuttò su Rai Tre il programma televisivo “Blob”. Questa trasmissione ha suscitato reazioni contrastanti, e una citazione tratta da un film horror degli anni Cinquanta ha espresso un giudizio negativo sulla televisione

Nati in questo giorno

Nel 1974, esattamente 49 anni fa, è nata Victoria Adams, cantante, stilista e modella britannica. È divenuta uno dei personaggi più glamour delle cronache mondane del nuovo millennio. Victoria Adams è nata ad Harlow, nell’est dell’Inghilterra.

Nel 1885, esattamente 138 anni fa, è nata Karen Blixen, scrittrice danese nota anche come Isak Dinesen. Le sue opere celebrano lo spettacolo naturalistico dell’Africa. Karen Blixen è nata a Rungsted e morta a Copenaghen nel settembre del 1962.

Nel 1966, esattamente 57 anni fa, è nata Paola Perego, nota conduttrice televisiva italiana. Ha lavorato per oltre vent’anni sia nelle emittenti private che in quelle pubbliche. Paola Perego è nata a Monza e ha iniziato la sua carriera come modella all’età di sedici anni.

Nati… sportivi

Nel 1987, esattamente 36 anni fa, è nato Mehdi Benatia, ex calciatore marocchino di origini algerine. Ha giocato per diversi club francesi e ha avuto successo anche a livello internazionale.

Nel 1975, esattamente 48 anni fa, è nato Stefano Fiore, ex calciatore italiano. Durante la sua carriera ha giocato in diverse squadre italiane ed è stato un centrocampista di talento.

Eventi Sportivi

Nel 1967, esattamente 56 anni fa, Nino Benvenuti è diventato campione mondiale dei pesi medi nel pugilato. L’evento sportivo è stato trasmesso in diretta radio a causa del fuso orario, ma ha attirato l’attenzione di diversi milioni di persone, oltre ai tifosi presenti al Madison Square Garden.

Nel 2002, esattamente 21 anni fa, la squadra di pallacanestro francese Nancy ha vinto l’ultima edizione della Coppa Korać. Questa competizione europea, organizzata annualmente dalla FIBA, è stata una delle principali competizioni per club di pallacanestro maschile.

I Doodle di Google

Il Doodle di Google dedicato al 17 aprile celebra Karen Blixen e la sua passione per l’Africa. La citazione presente nel Doodle recita: “Io conosco il canto dell’Africa, della giraffa e della luna nuova africana distesa sul suo dorso, degli aratri nei campi e delle facce sudate delle raccoglitrici di Caffè”.

Scomparsi oggi

Nel 2014, esattamente 9 anni fa, è scomparso Gabriel Garcia Marquez, uno dei più amati autori latinoamericani e un protagonista del realismo magico letterario. Nato ad Aracataca, in Colombia, Gabriel Garcia Marquez è stato un grande talento letterario.

Consigli di lettura

“L’amore ai tempi del colera” di Gabriel García Márquez del 1985. È un romanzo stupendo che narra l’amore ostinato e duraturo tra Florentino Ariza e Fermina Daza, ambientato nella Colombia di fine Ottocento e inizio Novecento.