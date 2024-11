Almanacco del 16 novembre

Il 16 novembre è il 320º giorno dell’anno. Mancano 45 giorni alla fine dell’anno.

Principali Santi del Giorno

San Giovanni d’Avila: Presbitero spagnolo, fondatore dell’Ordine della Carità e della Dottrina Cristiana.

San Bernardo di Chiaravalle: Monaco e teologo francese, noto per la sua opera “Cantico delle creature”.

Santa Margherita di Scozia: Regina di Scozia, famosa per la sua devozione religiosa e opere di carità.

Personaggi Famosi Nati in Questo Giorno

Lisa Bonet (1967): Attrice statunitense, conosciuta per il ruolo di Denise Huxtable nella serie TV “The Cosby Show”.

Pete Davidson (1993): Comico e attore statunitense, noto per il suo lavoro in “Saturday Night Live” e nei film “The King of Staten Island” e “The Suicide Squad”.

Personaggi Famosi Morti in Questo Giorno

Ibn al-‘Arabi (1240): Mistico e filosofo musulmano, autore di “Le rivelazioni meccane”.

Henry III (1272): Re d’Inghilterra, noto per le sue lotte con la nobiltà e la sua devozione religiosa.

Evento Storico

Il 16 novembre 1835, Carl von Clausewitz, generale prussiano e teorico militare, muore di colera. È noto per il suo libro “Della guerra” (Vom Kriege).