Almanacco del 16 marzo

Il 16 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Sant’Agapito di Ravenna (Vescovo)

Sant’Eriberto di Colonia (Vescovo)

San Giuliano di Anazarbo (Martire venerato a Rimini)

San Papas (Martire in Licaonia)

Santi Ilario e Taziano (Martiri)

Sant’Allo (Allone) di Bobbio (Monaco)

Sant’Eusebia (Badessa di Hamay)

Accadde Oggi

1978: Sequestro Moro. L’agguato sanguinario, la tormentata prigionia, la condanna a morte. Tutto in 55 giorni, i più lunghi della storia della Repubblica italiana, che segnarono il passaggio tra due epoche e il culmine degli anni di piombo. Il sequestro di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, da parte delle Brigate Rosse, rimane uno degli eventi più drammatici della storia italiana.

1869: Brevettata la motocicletta. Un motore a vapore monocilindrico applicato tra la sella e la ruota posteriore di una bicicletta. Nacque così il Vélocipede à Grande Vitesse (o VGV), primo prototipo di motocicletta, brevettato da Louis-Guillaume Perreaux. Questo inventore francese aprì la strada allo sviluppo delle motociclette moderne.

Nati in Questo Giorno

1941: Bernardo Bertolucci. Mostro sacro della regia, con i suoi film ha conquistato Hollywood e ha proposto un linguaggio dell’immagine che ha fatto scuola. Figlio di Attilio Bertolucci (poeta e critico letterario), nato a Parma, Bertolucci è noto per capolavori come “Ultimo tango a Parigi” e “L’ultimo imperatore”.

1920: Tonino Guerra. Ricordato come il poeta del cinema, per le collaborazioni con grandi maestri della “settima arte”, la sua notorietà presso il grande pubblico televisivo era legata a un famoso spot pubblicitario. Guerra, nato a Santarcangelo di Romagna, ha scritto sceneggiature per registi come Federico Fellini, Michelangelo Antonioni e Andrei Tarkovsky.

1789: Georg Ohm. Fisico nato a Erlangen, in Germania, e morto a Monaco di Baviera nel luglio 1854, le sue ricerche fornirono un significativo contributo allo studio dei fenomeni elettromagnetici. Laureatosi presso l’Università di Erlangen, Ohm è celebre per la legge di Ohm, fondamentale nello studio dei circuiti elettrici.

Nati… Sportivi

1977: Manuela Levorato. Nata a Dolo, in provincia di Venezia, è un’ex atleta italiana, specializzata nella velocità, ora dirigente sportivo. Ai campionati europei di atletica leggera del 2002 si classificò al terzo posto nei 100 metri, diventando una delle velociste più importanti del panorama atletico italiano.

1979: Luca Tencati. Nato a Cremona, è un ex pallavolista (alto due metri), centrale del Piacenza dal 2010 fino al luglio 2017, quando si è ritirato dall’attività agonistica. Tencati ha avuto una carriera di successo nel mondo della pallavolo, vincendo numerosi titoli e rappresentando l’Italia in diverse competizioni internazionali.