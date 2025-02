Almanacco del 15 Febbraio

Il 15 febbraio è una giornata ricca di eventi storici e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questa data.

Santi del Giorno

Santi Faustino e Giovita (Martiri)

San Claudio de la Colombiere (Religioso)

San Decoroso di Capua (Vescovo)

San Quinidio (Vescovo di Vaison-La-Romaine)

San Sigfrido di Vaxjo (Vescovo)

San Wilfrido (Walfredo) della Gherardesca (Abate fondatore di Palazzolo)

Sant’Euseo di Serravalle-Sesia (Eremita)

Sant’Onesimo (Martire)

Santa Giorgia (Vergine)

Accadde Oggi

2005: Nasce YouTube (19 anni fa). Con lo slogan «Broadcast yourself», “trasmetti te stesso”, fa il suo esordio sul web YouTube, uno dei primi siti di video sharing che in pochi anni è diventato una delle piattaforme più popolari al mondo per la condivisione e la visualizzazione di video.

Nati in Questo Giorno

1898: Totò. Gli aggettivi per il principe della risata si sprecano ed è impossibile riassumere in poche parole la preziosa eredità che ha lasciato nel mondo dell’arte, del costume e del linguaggio. Antonio de Curtis, in arte Totò, è uno degli attori comici più amati della storia del cinema italiano.

1564: Galileo Galilei. Universalmente noto come il padre della scienza moderna, sancì attraverso i suoi studi l’universalità del rapporto causa-effetto nella ricerca scientifica. Tra i più grandi scienziati di tutti i tempi, Galileo è celebre per i suoi contributi all’astronomia e alla fisica.

Nati… Sportivi

1984: Carlo Molfetta. Nato a Mesagne, Brindisi, è un ex campione olimpico di taekwondo alle Olimpiadi di Londra 2012 nella categoria +80 kg, quando ha battuto in finale Anthony Obame, atleta del Gabon.

1986: Gabriel Paletta. Nato a Buenos Aires, è un ex calciatore argentino ma naturalizzato italiano, grazie ai bisnonni che sono originari del comune di Savelli, Crotone. Prima di arrivare in Italia, ha giocato nel Boca Juniors.

1995: Carlotta Ferlito. Nata a Catania, è un’ex ginnasta, medaglia d’argento nella gara alla trave agli Europei di Berlino 2011. Ha contribuito al settimo posto finale della squadra azzurra di ginnastica ai Giochi Olimpici di Londra 2012.