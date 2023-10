Almanacco del 14 ottobre 2023: vediamo i principali avvenimenti di oggi

Come ogni giorno, vi illustriamo quelli che sono i principali avvenimenti che accadono giornalmente. Questa settimana, in primo piano San Callisto; si ricollega alla dea dell’amore Kallistò adorata dai greci. Vi proponiamo, qualora lo aveste perso, anche l’almanacco di ieri (10 ottobre).

Almanacco del 14 ottobre 2022:

Santi del 14 ottobre:

San Callisto I (Papa e Martire)

San Celeste (Celestio) di Metz (Vescovo)

San Donaziano di Reims (Vescovo)

Santa Angadrisma (Badessa)

Significato del nome Callisto

Derivante dal greco “Kallistos”, che significa “bello, bellissimo”, è un nome attestato già in tempi antichissimi e si ricollega alla dea dell’amore “Kallistò” adorata dai greci.

Proverbio del 14 ottobre

Ottobre piovoso, campo prosperoso

Aforisma del 14 ottobre

L’individualismo si prefigge il più elevato degli obiettivi (O. Wilde)

Accadde oggi, qualche tempo fa

1926 – Esordio di Winnie the pooh: Un orsacchiotto che alla tradizionale golosità per il miele dei suoi simili unisce una particolare predilezione per la poesia.

1894 – Brevettato il pandoro: Con il Certificato di Privativa Industriale, rilasciato dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio del Regno d’Italia al pasticciere di Verona Domenico Melegatti, iniziò la storia del pandoro.

1962 – Scoppia la crisi dei missili di Cuba: Per due settimane il mondo restò col fiato sospeso temendo di essere alla vigilia di una guerra nucleare.

1947 – Superata la barriera del suono: Nella base aerea di Edwards, in pieno deserto californiano, c’era una piccola folla di civili e militari ad assistere al delicato test che era chiamato a portare a termine Chuck Yaeager.

Se nato il 14 ottobre? Ecco le tue caratteristiche

La tua intelligenza è acuta, veloce e i risultati che consegui, nello studio e nel lavoro, sono brillanti. I tuoi interessi intellettuali potrebbero però portarti a trascurare la tua vita affettiva.

Almanacco, personaggi del mondo dello spettacolo nati il 14 ottobre

1927 – Roger Moore: Con sette film all’attivo è il volto più rappresentativo della saga dell’agente segreto James Bond, interpretato dal 1973 al 1987.

1906 – Hannah Arendt: Nata a Linden, nel cuore della Germania, e morta a New York nel 1975, è stata una figura eminente del secolo scorso.

1894 – E. E. Cummings: Esponente di primo piano della letteratura americana del Novecento, le sue poesie hanno ispirato, e continuano a farlo, scrittori, registi e cantanti.

1950 – Alda D’Eusanio: Giornalista e conduttrice televisiva. Negli anni Ottanta-Novanta ha avuto molta influenza in RAI, al punto da essere soprannominata la “zarina”.