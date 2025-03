Almanacco del 14 Marzo

Il 14 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Santa Matilde di Germania (Regina)

San Lazzaro di Milano (Vescovo)

San Leobino di Chartres (Vescovo)

Santa Paolina (Religiosa)

Accadde Oggi

1994: Presentato il nuovo sistema operativo Linux. Il sistema operativo Linux nasce come frutto della collaborazione di più menti che decisero di mettere da parte il proprio tornaconto personale e offrire al mondo uno strumento gratuito e open source. Da allora, Linux è diventato un pilastro nel mondo dell’informatica, utilizzato in numerosi dispositivi e sistemi.

Nati in Questo Giorno

1879: Albert Einstein. Lui e la scienza sono un tutt’uno, tant’è che definire qualcuno “Einstein” vuol dire attribuirgli il massimo grado di intelligenza nello studio scientifico. Nato a Ulm, in Germania, Einstein è uno dei più grandi fisici di tutti i tempi, noto per la teoria della relatività e per l’equazione E=mc².

1820: Vittorio Emanuele II. Principale artefice dell’impresa unitaria iniziata dal padre, fu il primo Re dell’Italia unita e il sovrano della dinastia sabauda più celebrato dalle cronache storiche. Nato a Torino, Vittorio Emanuele II è considerato il “Padre della Patria” per il suo ruolo nella nascita del Regno d’Italia.

1958: Principe Alberto II di Monaco. Nato a Monaco, Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi (questo è il nome completo), detiene il titolo di principe di Monaco dal 6 aprile 2005. Secondogenito e unico figlio maschio di Ranieri III di Monaco e Grace Kelly, è noto per il suo impegno in cause ambientali e umanitarie.

Nati… Sportivi

1936: Fritz Dennerlein. Nato a Portici, in provincia di Napoli, e morto a Napoli in un incidente stradale nel 1992, è stato un pallanuotista, nuotatore e allenatore di pallanuoto. Federico Dennerlein, madre rumena e padre tedesco, ha lasciato un’impronta indelebile nello sport italiano, vincendo numerosi titoli e medaglie.

1979: Nicolas Anelka. Nato a Le Chesnay, Francia, è un ex calciatore e allenatore. Nicolas Sébastien Anelka ha una lunga e prestigiosa carriera, avendo giocato nell’attacco di PSG, Arsenal, Real Madrid e molte altre squadre di alto livello. Anelka è noto per la sua velocità e abilità nel dribbling.

1983: Valentina Boni. Nata a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, è un’ex giocatrice di calcio femminile, attualmente dirigente sportivo del ChievoVerona FM. Dal 2013 gioca nel Valpolicella, squadra di San Pietro in Cariano. Boni è una delle figure di spicco del calcio femminile italiano, avendo collezionato numerose presenze in nazionale.

Scomparsi Oggi

1883: Karl Marx. Pensatore e storico tra i più influenti del Novecento, fu il principale teorico del materialismo storico e del comunismo. Nato a Treviri, nell’allora Regno prussiano (l’odierna Germania), Marx è autore di opere fondamentali come “Il Capitale” e “Il Manifesto del Partito Comunista”.