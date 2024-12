Almanacco del 14 dicembre

Il 14 dicembre è il 347º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 18 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

San Giovanni della Croce (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Sant’Aniello (o Sant’Agnello, Abate)

San Matroniano (Eremita)

San Nicasio di Reims (Vescovo)

San Pompeo di Pavia (Vescovo)

San Venanzio Fortunato

San Giovanni della Croce è il protettore di mistici, teologi e poeti.

Sant’Aniello è il protettore delle partorienti essendo nato miracolosamente da una donna anziana.

Accadde Oggi

1995: Fine della guerra in Jugoslavia. Con gli accordi di Dayton, formalizzati a Parigi il 14 dicembre 1995, fu posta fine alle sanguinose guerre civili jugoslave, decretando la dissoluzione della Jugoslavia e la nascita di nuovi stati indipendenti.

Nati in Questo Giorno

1915: Ave Ninchi. Grande protagonista del cinema italiano tra gli anni Quaranta e Sessanta, nota soprattutto per la sua partecipazione a commedie accanto a Totò e Aldo Fabrizi. Nata ad Ancona e morta a Trieste nel 1997.

1965: Vinicio Capossela. Cantautore e musicista italiano tra i più originali, conosciuto per le sue contaminazioni tra vari generi musicali e letteratura. Nato ad Hannover, Germania.

Nati… Sportivi

1979: Michael Owen. Nato a Chester, Inghilterra, ex calciatore, vincitore del Pallone d’Oro nel 2001 e inserito nella lista FIFA 100 dei 125 migliori calciatori viventi.

1985: Juan Camilo Zúñiga. Ex calciatore colombiano, conosciuto in Italia per il suo periodo al Napoli, nonostante varie vicissitudini che ne hanno limitato le presenze in campo.

1975: Tamecka Dixon. Nata a Linden, New Jersey, ex cestista statunitense con una carriera di successo nella WNBA e anche in Italia, in Serie A1.