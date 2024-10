Almanacco del 13 Ottobre

Il 13 ottobre è il 286° giorno del calendario gregoriano (287° negli anni bisestili). Mancano 79 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Il 13 ottobre si venerano Sant’Edoardo il Confessore, re d’Inghilterra, e Santa Tecla di Kitzingen, badessa.

Personaggi Famosi Nati il 13 Ottobre

Giuseppe Sinopoli (1946-2001): Direttore d’orchestra e compositore italiano, noto per la sua interpretazione delle opere di Wagner e Strauss. Ha diretto orchestre prestigiose come la Berliner Philharmoniker e la Philharmonia Orchestra.

Margaret Thatcher (1925-2013): Politica britannica, prima donna a ricoprire il ruolo di Primo Ministro del Regno Unito. Nota come la “Lady di ferro” per le sue politiche rigorose e la sua determinazione.

Paul Simon (1941): Cantautore statunitense, metà del duo Simon & Garfunkel, noto per brani come “The Sound of Silence” e “Bridge Over Troubled Water”. Ha anche avuto una prolifica carriera da solista.

Personaggi Famosi Morti il 13 Ottobre

Antonio Ciseri (1821-1891): Pittore italiano, noto per le sue opere religiose e storiche. Tra i suoi lavori più celebri c’è “Il Martirio dei Maccabei”.

Bing Crosby (1903-1977): Cantante e attore statunitense, una delle voci più iconiche del XX secolo. Conosciuto per successi come “White Christmas”.

Evento Storico

Il 13 ottobre 1307: Arresto dei Templari in Francia. Su ordine del re Filippo IV, numerosi membri dell’Ordine dei Templari vengono arrestati, segnando l’inizio della fine dell’ordine.