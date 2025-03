Almanacco del 13 Marzo

Il 13 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Rodrigo di Cordova (Sacerdote e Martire)

Santi Macedonio, Patrizia e Modesta di Nicomedia (Martiri)

San Pienzio di Poitiers (Vescovo)

San Sabino (Martire in Egitto)

San Salomone di Cordova (Martire)

Sant’Ansovino di Camerino (Vescovo)

Sant’Eldrado di Novalesa (Abate)

Sant’Eufrasia di Nicomedia (Vergine e Martire)

Sant’Eulogio (Vescovo di Alessandria)

Accadde Oggi

1988: Inaugurato il tunnel sottomarino più lungo al mondo. Quando se ne ipotizzò la costruzione, il Giappone era ancora sotto choc per le perdite umane e i disastri dei due attacchi atomici. La sua entrata in funzione diede al paese del Sol Levante un segnale di rinascita e modernità. Il tunnel Seikan, lungo 53,85 km, collega le isole di Honshu e Hokkaido ed è una delle più grandi opere di ingegneria civile al mondo.

1781: Herschel scopre il pianeta Urano. Settimo pianeta del sistema solare, a partire dal Sole, e con un diametro 4 volte più grande di quello della Terra, Urano è stato il primo pianeta scoperto grazie al telescopio. L’astronomo tedesco William Herschel individuò Urano e ne confermò la natura planetaria, ampliando la conoscenza del nostro sistema solare.

Nati in Questo Giorno

1960: Luciano Ligabue. Artista poliedrico, impegnato nella letteratura e nel cinema, è l’altra faccia del rock italiano, di cui è un assoluto protagonista da oltre un trentennio. Emiliano di Correggio, Ligabue ha pubblicato numerosi album di successo e ha diretto film come “Radiofreccia” e “Made in Italy”.

1853: Eduardo Scarpetta. Padre del grande Eduardo De Filippo e grande maestro del teatro italiano, per Napoli fu il più importante attore e commediografo negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento. Napoletano doc, Scarpetta è noto per opere come “Miseria e nobiltà” e “Il medico dei pazzi”.

1961: Carlo Conti. Tra i presentatori televisivi del momento è quello più sulla cresta dell’onda. Dopo trasmissioni di successo nel “prime time” di Rai Uno, ha trovato il trampolino decisivo nel programma “Tale e quale show”. Nato a Firenze, Conti è amato dal pubblico per la sua simpatia e professionalità.

Nati… Sportivi

1953: Umberto Panerai. Nato a Firenze, è un ex campione italiano di pallanuoto, avendo vinto due scudetti con la Rari Nantes Florentia. Ritenuto uno dei più grandi portieri della pallanuoto, con la Nazionale italiana ha conquistato medaglie in competizioni europee e mondiali.

1955: Bruno Conti. Nato a Nettuno, in provincia di Roma, è un ex calciatore, dirigente sportivo, allenatore di calcio. “Bandiera” della Roma, è campione del mondo 1982. Il figlio Daniele Conti ha seguito le sue orme nel calcio professionistico.

1982: Manuel Pasqual. Nato a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, è un ex calciatore, difensore sinistro dal 2002 al 2005 dell’Arezzo e, dal 2005 al 2016, della Fiorentina. Dall’esordio in Serie A del 2005, Pasqual è stato un punto di riferimento per la squadra viola.

Scomparsi Oggi

1988: Steno. Regista tra i più prolifici ed eclettici del panorama italiano, insieme con Monicelli, Risi e Comencini, è annoverato tra i padri della cosiddetta commedia all’italiana. Stefano Vanzina, meglio conosciuto come Steno, ha diretto film memorabili come “Totò a colori” e “Un americano a Roma”.