Almanacco del 13 Gennaio

Il 13 gennaio è una giornata che ci ricorda avvenimenti storici significativi e celebra la nascita di importanti personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questa data.

Santi del Giorno

Sant’Ilario di Poitiers (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Leonzio di Cesarea di Cappadocia (Vescovo)

Beata Veronica da Binasco (Vergine)

San Remigio di Reims (Vescovo)

San Vivenzio

Sant’Agrizio di Treviri (Vescovo)

Santi Ermilio e Stratonico (Martiri)

Santi Gumesindo e Servidio (Martiri)

Sant’Ilario di Poitiers è il protettore degli esiliati.

Accadde Oggi

2012: Naufragio della nave Concordia. Le luci, la musica e il clima di festa di una crociera iniziata da poco. È la suggestiva immagine che la Costa Concordia consegna al suo passaggio davanti all’Isola del Giglio, poco prima di finire sugli scogli. La tragedia causò la morte di 32 persone.

Nati in Questo Giorno

1884: Sophie Tucker. Cantante, attrice e speaker radiofonica russa, morta nel 1966. Il suo vero nome era Sonya Kalish ed era soprannominata “The Last of the Red Hot Mamas”, famosa per le sue canzoni comiche e performance teatrali.

Nati… Sportivi

1970: Marco Pantani. Nato a Cesena, Emilia-Romagna, e morto a Rimini nel febbraio 2004, è stato un ciclista su strada, noto anche al grande pubblico. Il pirata, soprannome dovuto all’uso della bandana, è uno dei ciclisti più amati di tutti i tempi.

1969: Stefania Belmondo. Nata a Vinadio, Cuneo, è un’ex fondista. Nella sua carriera ha vinto 10 medaglie olimpiche, di cui 2 d’oro, e numerosi titoli mondiali.

1976: Mario Yepes. Nato a Cali, Colombia, è un ex calciatore, difensore dell’Atalanta e della Nazionale colombiana. Mario Alberto Yepes Díaz ha indossato le maglie di numerosi club, diventando un punto di riferimento per la difesa.

Eventi Sportivi

1999: Jordan si ritira dal basket. La notizia scuote il mondo del basket, non solo statunitense. A quasi 36 anni, Michael Jordan dei Chicago Bulls annuncia il secondo ritiro dalla pallacanestro, lasciando un vuoto nel cuore dei tifosi.

Angolo Lettura

2013: “Una questione Privata” di Beppe Fenoglio. Consigliamo questa settimana il libro scritto da Beppe Fenoglio, pubblicato nel 1963. “Una questione Privata” è una storia d’amore e di amicizia che ha come scenografia la resistenza partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale.

Scomparsi Oggi

1941: James Joyce. Tra i massimi scrittori del Novecento, con la sua rivoluzione stilistica aprì la strada al modernismo letterario. Irlandese di Dublino, rimase sempre legato alla sua terra, pur viaggiando molto.

1984: Fulvio Bernardini. Dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore; prima portiere o attaccante e in seguito centrocampista. È stato un punto di riferimento per il calcio italiano.