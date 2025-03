Almanacco del 12 Marzo

Il 12 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Massimiliano di Tebessa (Martire)

Santa Fina di San Gimignano (Vergine)

San Mamiliano di Palermo (Vescovo e Martire)

San Simeone il Nuovo Teologo (Abate)

San Teofane (Martire)

Sant’Elfego il Vecchio

San Luigi Orione (Sacerdote e Fondatore)

Accadde Oggi

1610: Galileo pubblica il “Sidereus Nuncius”. «Grandi cose per verità in questo breve trattato propongo all’osservazione e alla contemplazione di quanti studiano la natura». Esordisce così il “Sidereus Nuncius”, uno dei più importanti trattati scientifici, in cui Galileo Galilei descrive le sue osservazioni astronomiche, tra cui le scoperte delle lune di Giove e le montagne sulla Luna.

Nati in Questo Giorno

1863: Gabriele D’Annunzio. Autore simbolo del Decadentismo italiano, il suo essere perfettamente calato nel contesto politico del tempo e la capacità di farsi interprete dello spirito nazionale gli fecero meritare l’appellativo di “Vate”. D’Annunzio è noto per opere come “Il piacere” e “La figlia di Iorio”.

1969: Beppe Fiorello. Da showman ad attore di grido, Beppe Fiorello, fratello del più noto Fiorello nazionale, è nato a Catania. Dopo una lunga esperienza come tecnico in un villaggio turistico, nel 1994 inizia la sua carriera televisiva e cinematografica, recitando in numerose serie TV e film di successo.

1922: Jack Kerouac. Mito evergreen della cultura giovanile, è stato il padre della Beat Generation, che fu una rivoluzione culturale, oltre che linguistica e letteraria. Nato a Lowell, Massachusetts, Kerouac è celebre per il romanzo “On the Road”, che divenne un manifesto della generazione beat.

1921: Gianni Agnelli. Soprannominato l’Avvocato, per la laurea in giurisprudenza, è stata una figura chiave della storia economica, politica e sportiva dell’Italia del Novecento. Nato a Torino e qui scomparso nel 2003, Agnelli è stato il presidente della Fiat e un influente imprenditore italiano.

Nati… Sportivi

1984: Davide Marra. Nato a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, è un pallavolista, alto 180 cm, che dal 2010 al 2015 ha giocato nel ruolo di libero nel Piacenza, in precedenza anche a Loreto e Città di Castello. Marra è noto per la sua abilità difensiva e il suo contributo nelle squadre in cui ha militato.

Scomparsi Oggi

2023: Dick Fosbury. Nato a Portland, Oregon, USA, e qui morto il 12 marzo 2023, è stato un ex olimpionico nel salto in alto a Città del Messico 1968, dove ha anche stabilito il nuovo record olimpico con la misura di 224 cm. Fosbury è celebre per aver rivoluzionato la tecnica del salto in alto con il suo “Fosbury Flop”.

1909: Joe Petrosino. Nato a Padula, in provincia di Salerno, Giuseppe Petrosino, detto Joe dagli amici d’oltreoceano, è stato un poliziotto di grande acume investigativo, che sacrificò la propria esistenza nella lotta contro il crimine organizzato. Petrosino è ricordato come un eroe nella lotta alla mafia.