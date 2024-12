Almanacco del 12 dicembre

Il 12 dicembre è il 345º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 20 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Santa Giovanna Francesca di Chantal (Religiosa)

San Corentino di Quimper (Vescovo)

San Valerico (Abate)

Beata Maria Vergine di Guadalupe

San Finniano di Clonard (Vescovo)

San Spiridione di Trimithonte (Vescovo)

Santi Epimaco e Alessandro (Martiri)

Beata Maria Vergine di Guadalupe è la protettrice dell’America Latina.

Accadde Oggi

1969: Strage di piazza Fontana. In un venerdì uggioso di dicembre, Milano vive le ultime ore lavorative della settimana. Alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza Fontana la chiusura è stata posticipata di pochi minuti a causa di un evento drammatico.

Nati in Questo Giorno

1915: Frank Sinatra. Conosciuto come The Voice, per molti è stata la voce più bella del secolo scorso, con i suoi inconfondibili “occhi azzurri”. Nato a Hoboken, New Jersey.

1863: Edvard Munch. Pittore norvegese, noto per aver anticipato gli aspetti peculiari dell’espressionismo. Nato a Løten, nel sud-est della Norvegia.

1970: Jennifer Connelly. Attrice di fascino ed eleganza, passata dagli spot televisivi agli studi di Hollywood. Nata a Cairo, New York.

Nati… Sportivi

1969: Fiona May. Di origine britannica, atleta e poi attrice, nata a Slough, Inghilterra. Naturalizzata italiana dopo il matrimonio con l’astista azzurro Gianni Iapichino.

1975: Lucia Morico. Nata a Fano, è un’ex judoka medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004 nella categoria 78 kg femminile, e campionessa d’Europa.