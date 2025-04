Almanacco del 12 Aprile

Il 12 aprile è una data che racchiude eventi di grande rilevanza storica, scientifica e culturale, arricchita dalla memoria di personalità straordinarie che hanno lasciato un segno profondo. Scopriamo i protagonisti e gli avvenimenti che hanno reso unica questa giornata.

Santi del Giorno

San Zeno (Zenone) di Verona (Vescovo), protettore dei pescatori

San Giulio I (Papa)

San Saba il Goto (Martire)

Sant’Alferio (Abate)

Santa Vissia di Fermo (Vergine e Martire)

Sant’Erchembodone (Vescovo di Therouanne)

Accadde Oggi

1961: Primo uomo nello spazio – Yuri Gagarin, a bordo della navicella Vostok 1, divenne il primo essere umano a orbitare attorno alla Terra. Questo storico volo rappresentò una vittoria per l’Unione Sovietica nella corsa allo spazio.

1633: Processo a Galileo Galilei per eresia – A seguito della pubblicazione del Dialogo sui due Massimi Sistemi del Mondo, Galileo fu accusato di sostenere il sistema copernicano, affrontando un difficile confronto con l’Inquisizione.

Nati in Questo Giorno

1956: Andy Garcia – Attore e regista cubano naturalizzato statunitense, celebre per i suoi ruoli in film iconici come Il padrino – Parte III e Ocean’s Eleven.

1978: Luca Argentero – Attore italiano, noto per la sua versatilità sia in ambito televisivo che cinematografico.

Nati… Sportivi

1948: Marcello Lippi – Ex allenatore e calciatore italiano, condusse la nazionale italiana alla vittoria del Mondiale di calcio nel 2006.

1986: Blerim Džemaili – Ex calciatore svizzero di origini albanesi, apprezzato per la sua tecnica e determinazione.

1973: Christian Panucci – Ex calciatore italiano, ricordato per il suo talento in difesa e i successi con club prestigiosi.

Scomparsi Oggi

1945: Franklin Delano Roosevelt – Presidente degli Stati Uniti d’America durante la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale, lasciò un’impronta indelebile sulla storia politica del Novecento.