Almanacco del 10 Ottobre

Il 10 ottobre è il 283° giorno del calendario gregoriano (284° negli anni bisestili). Mancano 82 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Il 10 ottobre si venera San Daniele Comboni, vescovo, noto per il suo impegno missionario in Africa. Altri santi commemorati includono San Paolino di York, vescovo, e San Cerbonio di Populonia, vescovo.

Personaggi Famosi

Giuseppe Verdi (1813-1901): Compositore italiano, uno dei più grandi operisti della storia. Le sue opere, come “La Traviata” e “Aida”, sono capolavori ancora oggi rappresentati nei teatri di tutto il mondo.

Fridtjof Nansen (1861-1930): Esploratore, scienziato e diplomatico norvegese. Noto per le sue spedizioni in Artide, vinse il Premio Nobel per la Pace nel 1922 per il suo lavoro umanitario.

Andrea Zanzotto (1921-2011): Poeta italiano, considerato uno dei maggiori poeti del Novecento. Le sue opere riflettono una profonda connessione con la natura e la sua terra natale, il Veneto.

Personaggi Famosi

Édith Piaf (1915-1963): Cantante francese, una delle più grandi voci della musica francese del XX secolo. Famosa per canzoni come “La Vie en rose” e “Non, je ne regrette rien”.

Orson Welles (1915-1985): Attore, regista e sceneggiatore statunitense, noto per il suo capolavoro “Quarto potere” (Citizen Kane), considerato uno dei migliori film di tutti i tempi.

Evento Storico

Il 10 ottobre 732: Battaglia di Poitiers. I Franchi di Carlo Martello sconfiggono un grande esercito di Mori, impedendo l’espansione musulmana in Europa occidentale.