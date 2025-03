Almanacco del 10 marzo

Il 10 marzo è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Simplicio (Papa)

San Giovanni Ogilvie (Martire)

San Drottoveo (Abate a Parigi)

San Macario di Gerusalemme (Vescovo)

Sant’Attala (Abate di Bobbio)

Accadde Oggi

1302: Dante condannato all’esilio da Firenze. «Alighieri Dante è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo si condanna a 5000 fiorini di multa, esclusione perpetua dai pubblici uffici e confisca dei beni.» La condanna costrinse Dante Alighieri a lasciare Firenze e vivere il resto della sua vita in esilio, durante il quale scrisse la Divina Commedia.

Nati in Questo Giorno

1958: Sharon Stone. Attrice dall’indubbio fascino, un suo celebre accavallamento di gambe è considerato tra le scene più sexy della storia di Hollywood. Nata a Meadville, in Pennsylvania, da adolescente mostrava già un talento straordinario che l’avrebbe portata a diventare una delle attrici più celebri del cinema.

1940: Chuck Norris. Un fenomeno delle arti marziali che lo hanno proiettato dai trionfi sportivi ai palcoscenici cinematografici e televisivi. Nato a Ryan, in Oklahoma, e registrato all’anagrafe come Carlos Ray Norris, ha recitato in numerosi film d’azione e serie TV, diventando un’icona della cultura pop.

Nati… Sportivi

1981: Samuel Eto’o. Nato a Nkongsamba, Camerun, è tra i calciatori più forti al mondo, l’unico ad aver vinto, per due volte e anche consecutive, un triplete ovvero campionato, coppa nazionale e Champions League con due diverse squadre (Barcellona e Inter).

Angolo Lettura

2013: Al suo barbiere Einstein la raccontava così. Il nostro suggerimento di questa settimana è il libro intitolato “Al suo barbiere Einstein la raccontava così”, del ricercatore americano Robert L. Wolke. Un piacevole libro che spiega con semplicità alcuni concetti scientifici, rendendoli accessibili e divertenti per tutti.

Scomparsi Oggi

1872: Giuseppe Mazzini. Nato a Genova e morto a Pisa il 10 marzo del 1872, è stato un patriota, politico e filosofo. Fu il fondatore della Giovine Italia nel 1831, presentata in Francia dov’era stato esiliato. Mazzini è considerato uno dei principali protagonisti del Risorgimento italiano e un fervente sostenitore dell’unità e della repubblica.