Almanacco del 10 Febbraio

Il 10 febbraio è una data significativa, ricca di eventi storici e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Santa Scolastica (Vergine)

San Protadio di Besancon (Vescovo)

San Troiano (Vescovo)

Santa Austreberta (Badessa di Pavilly)

Santi Caralampo, Porfirio e Bapto (Martiri)

Santi Zotico e Compagni (Martiri di Roma)

Santa Scolastica è la protettrice dell’Ordine benedettino e dei bambini che soffrono di convulsioni.

Accadde Oggi

1986: Inizia il Maxiprocesso di Palermo. «La corte!». Si apre così a Palermo il processo che mette per la prima volta alla sbarra la mafia, come organizzazione dotata di una gerarchia e di una strategia d’azione ben definite. Il Maxiprocesso di Palermo rappresentò un momento cruciale nella lotta alla mafia in Italia.

1863: Crane brevetta il primo sistema antincendio. Il nome del brevetto, fire extinguisher (in italiano “estintore”), potrebbe trarre in inganno e far pensare all’apparecchio portatile, inventato all’inizio dell’Ottocento dal capitano inglese George William Manby. In realtà, il brevetto di Crane del 1863 si riferiva a un sistema antincendio integrato, destinato a proteggere edifici e strutture.

Nati in Questo Giorno

1962: Piero Pelù. È il Diablo del rock italiano, che con la potente voce da baritono lo vede protagonista da quasi quarant’anni, sia come solista che come frontman dei Litfiba. Toscano di Firenze, Pelù è una figura iconica della musica rock italiana.

1964: Francesca Neri. Nata a Trento, è una delle attrici italiane più quotate del cinema d’autore, apprezzata anche per il suo fascino etereo. Dopo l’esordio con “Il grande Blek” nel 1987, ha recitato in numerosi film di successo, sia in Italia che all’estero.

Nati… Sportivi

1950: Mark Spitz. Nato a Modesto, California, è stato un nuotatore. Alle Olimpiadi di Città del Messico 1968 ha vinto solo due medaglie d’oro in due staffette. Nelle successive Olimpiadi di Monaco 1972 ha trionfato con sette ori, stabilendo un record che è rimasto imbattuto per decenni.

1988: Francesco Acerbi. Nato a Vizzolo Predabissi, Milano, è un calciatore, dal luglio 2013 al luglio 2018 difensore del Sassuolo. Nonostante una carriera segnata da gravi problemi di salute, Acerbi ha dimostrato grande determinazione e forza di volontà.

Angolo Lettura

2013: Mosca più balena. Questa settimana suggeriamo il libro di esordio di Valeria Parrella “Mosca più Balena”, con il quale l’autrice ha vinto il Premio Campiello nel 2004. Sei racconti che descrivono una Napoli inedita e vibrante, narrati con uno stile fresco e originale.

Scomparsi Oggi

1923: Wilhelm Röntgen. Illustre fisico tedesco, il suo nome è entrato nella storia della ricerca scientifica per la scoperta dei raggi X. Nato a Remscheid, Germania occidentale, e morto a Monaco di Baviera nel febbraio del 1923.

2014: Shirley Temple. L’enfant prodige del cinema per antonomasia, Riccioli d’oro entrò, a colpi di tip tap e con il suo luminoso sorriso, nel mito della settima arte. Californiana di Santa Monica, Shirley Jane Temple Black è ricordata come una delle più grandi attrici bambine della storia del cinema.

2005: Arthur Miller. Stimato come il maggior drammaturgo americano, attraverso le sue opere portò avanti un’idea di teatro impegnato e perfettamente calato nel contesto storico, offrendo una lettura critica del “sogno americano”. Autore di capolavori come “Morte di un commesso viaggiatore” e “Il crogiuolo”.