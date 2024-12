Almanacco del 10 Dicembre

Il 10 dicembre è il 343º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano solo 22 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Beata Vergine Maria di Loreto

San Cesare (Vescovo)

Santi Polidoro Plasden ed Eustazio White (Sacerdoti e martiri)

Beata Vergine Maria di Loreto è la protettrice degli aviatori.

Oggi è

Giornata Mondiale dei Diritti Umani: Il 10 dicembre 1948 fu proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nel 1950 venne indetta la Giornata Mondiale dei Diritti Umani per commemorare questo evento e promuovere la consapevolezza dei diritti fondamentali di ogni essere umano.

Accadde Oggi

1847: Prima esecuzione dell’Inno di Mameli. Durante una cerimonia religiosa, il Canto degli italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, fu eseguito per la prima volta in pubblico.

1868: A Londra compare il primo semaforo della storia. Inventato dall’ingegnere inglese John Peake Knight, il semaphore era un palo con due lampade a gas di colore rosso e verde, azionato manualmente.

1884: Pubblicate Le avventure di Huckleberry Finn. Il romanzo di Mark Twain racconta le avventure di un ragazzo in fuga e del suo amico Jim, un ex schiavo, lungo il fiume Mississippi.

Nati in Questo Giorno

1830: Emily Dickinson. Poetessa americana, innovatrice del linguaggio letterario, nata ad Amherst, Massachusetts.

1957: Michael Clarke Duncan. Attore americano, noto per il suo ruolo ne “Il miglio verde”, nato a Chicago, Illinois.

1976: Alessia Fabiani. Nata a L’Aquila, è una modella, showgirl e attrice italiana.

1815: Ada Lovelace. Prima programmatrice della storia e pioniera del linguaggio informatico, figlia del poeta Lord Byron, nata a Londra.

Nati… Sportivi

1987: Elisa Santoni. Nata a Roma, è un’ex ginnasta e capitano della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica.

1987: Gonzalo Higuaín. Ex calciatore argentino, noto per aver giocato con la Juventus e il Napoli.

Eventi Sportivi

1989: Al Parma il Mondiale per club. La FIVB organizzò la prima edizione della Coppa del Mondo per club di pallavolo maschile, che si svolse al PalaRaschi di Parma.

I Doodle di Google

Ada Lovelace: Considerata la prima programmatrice della storia e una pioniera del linguaggio informatico. Google le ha dedicato un doodle in occasione del suo compleanno.

Scomparsi Oggi

1936: Luigi Pirandello. Scrittore e poeta italiano, vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 1934, nato ad Agrigento e morto a Roma.

2020: Paolo Rossi. Calciatore e commentatore televisivo italiano, campione del mondo 1982 e vincitore del Pallone d’oro.

2006: Augusto Pinochet. Dittatore cileno, presidente del Cile dal 1973 al 1990, nato a Valparaíso e morto a Santiago del Cile.