Almanacco del 1 Novembre

Il 1 novembre è il 305° giorno del calendario gregoriano (306° negli anni bisestili). Mancano 60 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Il 1 novembre si celebra la Festa di Tutti i Santi. Questa solennità onora tutti i santi della Chiesa, conosciuti e sconosciuti.

Personaggi Famosi Nati il 1 Novembre

Stephen Crane (1871-1900): Scrittore e giornalista statunitense, noto per il romanzo “Il segno rosso del coraggio”, che offre una visione realistica della guerra civile americana. La sua narrativa ha influenzato profondamente la letteratura moderna.

Sergio Mattarella (1941): Politico e giurista italiano, attuale Presidente della Repubblica Italiana, noto per la sua lunga carriera politica e il suo impegno per la legalità e i diritti civili.

Toni Collette (1972): Attrice e produttrice australiana, conosciuta per le sue interpretazioni in film come “Il sesto senso” e “Little Miss Sunshine”. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua versatilità artistica.

Personaggi Famosi Morti il 1 Novembre

Philippe Noiret (1930-2006): Attore francese, noto per il suo lavoro in film come “Nuovo Cinema Paradiso” e “La grande abbuffata”. La sua carriera ha lasciato un segno indelebile nel cinema europeo.

Ezra Pound (1885-1972): Poeta e critico letterario statunitense, una delle figure chiave del movimento modernista. Le sue opere e il suo lavoro di traduzione hanno avuto un impatto duraturo sulla letteratura del XX secolo.

Evento Storico

Il 1 novembre 1993: Entrata in vigore del Trattato di Maastricht. Questo trattato ha segnato la nascita dell’Unione Europea e l’introduzione della cittadinanza europea, rappresentando un passo fondamentale nell’integrazione europea.