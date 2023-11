Almanacco 30 novembre 2023

Almanacco 30 novembre. Ecco gli avvenimenti del giorno, curioso di sapere cosa accadeva il 30 novembre di qualche anno fa? O qual è il Santo del giorno e il proverbio? Continua a leggere qui e scoprirai molto di più.

Santi del 30 novembre

Sant’Andrea (Apostolo)

San Tutwal (Abate e Vescovo)

San Cuthberto Mayne

Sant’Everardo di Stahleck (Monaco a Chumbd)

Sant’Andrea è il protettore di pescatori, pescivendoli e paralitici.

Significato del nome Andrea

dal sostantivo greco “andreia” “coraggio” e dall’aggettivo “andreios”, “coraggioso”, derivati dal termine “anér-andròs” “uomo”, mutua il significato di “virile, valoroso, coraggioso”. E’ presente, specie in età ellenistica, in tutto il bacino del Mediterraneo. In molte nazioni europee il nome oggi è usato sia al maschile che al femminile.

Aforisma del 30 novembre

Uno scandalo è quella cosa che metà della gente ama inventare e a cui l’altra metà ama credere. (Paul Chatfield)

Accadde Oggi, qualche tempo fa

1979 – I Pink Floyd pubblicano The Wall : Una copertina sagomata con mattoni bianchi, contornati di nero, con su scritti in stampatello nome della band e titolo dell’album. Si presenta così, nei negozi di dischi del Regno Unito, The Wall undicesima fatica “in studio” del gruppo rock Pink Floyd.

1982 – Esce l’album musicale più venduto di sempre : Centoquindicimilioni di copie vendute, di cui un milione soltanto nella prima settimana di vita. Numeri record che hanno fatto di Thriller l’album più venduto della storia della musica e su cui si è iniziato a costruire il mito di Michael Jackson, quale re incontrastato del pop.

1954 – Prima persona colpita da un meteorite : Starsene comodamente stesi sul divano di casa propria e vedersi venire addosso un ospite indesiderato dallo spazio. E’ l’assurda esperienza capitata, il 30 novembre del 1954, all’americana Elizabeth Hodges, passata alla storia come primo caso accertato di essere umano colpito da un oggetto extraterrestre, nella fattispecie da un meteorite.

Sei nato il 30 novembre? Ecco le tue caratteristiche

La tua fortuna sta nel saper comprendere tutto ciò che accade e nell’adattarti con grande prontezza alle diverse situazioni. Nella tua professione difficilmente incontri ostacoli e ben presto raggiungi il successo. In amore invece devi affrontare qualche problema e ci vorrà del tempo perché tu possa riconoscere, fra le molte persone che ti adulano, chi ti ama davvero.

Celebrità nate il 30 novembre

1835 – Mark Twain Per Ernest Hemingway il suo capolavoro, Le avventure di Huckleberry Finn, segnò l’inizio della letteratura americana; prima «non c’era niente». Nato a Florida.

1874 – Winston Churchill: Modello universale di statista e stratega bellico, nonché uomo di profonda cultura, è annoverato tra i grandi uomini della storia occidentale. Nato a Woodstock.

1964 – Fabio Fazio: Conduttore tv e personaggio pubblico, tra i più amati e, nello stesso tempo, criticati, con le sue trasmissioni innova e raccoglie consensi di pubblico e critica da circa vent’anni.

Scomparsi il 30 novembre

1935 – Fernando Pessoa: Poeta, scrittore e aforista, nacque a Lisbona e morì nella stessa città il 30 novembre del 1935. Con il cileno Pablo Neruda, è considerato il poeta più rappresentativo del XX secolo.

1900 – Oscar Wilde: «C’è al mondo una sola cosa peggiore del far parlare di sé: il non far parlare di sé». È uno dei tanti aforismi lasciati dal più irriverente ed eccentrico autore della letteratura occidentale.

2014 – Paolo Mosca: Nato a Pallanza (frazione di Verbania), in Piemonte, è stato un giornalista e scrittore, noto negli anni Sessanta anche come cantante. È fratello del noto giornalista sportivo Maurizio Mosca.