Almanacco 28 novembre |La Chiesa celebra San Giacomo

Oggi è martedì, 28 novembre 2023. Infocilento vuole focalizzarsi sull’idea di libertà che Cesare Beccaria diffondeva già a partire dal 1700, epoca dei lumi e della ragione.

San Giacomo della Marca (Religioso e Sacerdote)

San Sostene (Discepolo di Paolo)

Santa Teodora di Rossano (Badessa)

Sant’Irenarco (Martire)

Accadde Oggi

1999 – Riapre la Basilica di Assisi restaurata: A due anni dal terribile sisma che ha colpito l’Umbria e le Marche, riapre ai fedeli la splendida Basilica di San Francesco in Assisi, il cui restauro è stato completato a tempo di record e in…

Nati in questo giorno

1907 – Alberto Moravia: Un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell’esistenzialismo, cui aderì guardando all’insuperabile modello di Dostoevskij.

1925 – Umberto Veronesi: Nato a Milano, è considerato una personalità di primo piano del campo medico e della ricerca scientifica in generale. Ha dedicato la sua carriera allo studio, prevenzione e cura del…

1984 – Martina Stella : Toscana di Impruneta, in provincia di Firenze, è una giovane attrice tra le più gettonate della commedia sentimentale e delle fiction televisive.

Nati… sportivi

1977 – Fabio Grosso : Nato a Roma, è un ex calciatore, poi allenatore dal 2014 della Primavera della Juventus e, dal giugno 2017, del Bari in Serie B. Nella stessa categoria nella stagione successiva siede sulla…

1990 – Bradley Smith : Nato ad Oxford, è un pilota motociclistico britannico nella classe 125, dove fa il suo esordio a 16 anni con il team Repsol Honda. Nel 2011 passa alla Moto2.

Scomparsi oggi

1794 – Cesare Beccaria: «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa» è una delle sue riflessioni più significative.

1680 – Gian Lorenzo Bernini: Il massimo genio del barocco in scultura, celebre per l’impeccabile naturalismo delle forme corporee e la profonda espressività dei volti dei suoi gruppi marmorei.