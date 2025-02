Almanacco 28 Febbraio

Il 28 febbraio è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Romano di Condat (Abate)

Beato Carlo Gnocchi (Sacerdote)

Sante Marana e Cira (Vergini)

Inoltre, negli anni non bisestili si festeggiano anche:

Sant’Augusto Chapdelaine (Martire in Cina)

Sant’Osvaldo di Worcester (Vescovo)

Sant’Ilaro (Papa)

Sant’Ilaro è il protettore dei bibliotecari.

Accadde Oggi

1953: Scoperta la struttura del DNA. «Abbiamo trovato il segreto della vita!» L’annuncio trionfale del biologo Francis Crick sorprese i clienti dell’Eagle Pub di Cambridge, ignari che quella scoperta avrebbe dato un impulso decisivo alla ricerca scientifica. Crick, insieme a James Watson, scoprì la doppia elica del DNA, rivoluzionando la biologia e la genetica.

Nati in Questo Giorno

1533: Michel de Montaigne. Attento studioso del genere umano, fu uno dei pionieri del pensiero moderno e uno degli aforisti più apprezzati. Nato a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, e morto a Saint-Michel-de-Montaigne nel 1592, Montaigne è celebre per i suoi “Saggi”, una raccolta di riflessioni personali su una vasta gamma di temi.

1959: Gabriella Carlucci. Del trio di sorelle più famoso della televisione italiana, è l’unica che ha scelto la strada della politica. Nata ad Alghero, nella provincia di Sassari, comincia la sua carriera in TV come conduttrice di programmi di successo, per poi intraprendere una carriera politica ricoprendo diversi ruoli istituzionali.

Nati… Sportivi

1962: Antonello Riva. Nato a Rovagnate, in provincia di Lecco, alto 196 cm, è stato uno dei più forti giocatori del basket italiano, dotato di un formidabile tiro da tre. “Nembo Kid”, questo il suo soprannome, ha lasciato un’impronta indelebile nella pallacanestro italiana e internazionale.

1951: Gustav Thöni. Nato a Trafoi, frazione del comune di Stelvio, in provincia di Bolzano, è un ex sciatore alpino italiano, oggi allenatore. Gustavo Thöni (anche il nome italianizzato viene a volte usato) è considerato una leggenda dello sci alpino, avendo vinto quattro Coppe del Mondo e numerosi titoli olimpici e mondiali.

1985: Daniela Masseroni. Nata a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è stata una campionessa di ginnastica ritmica (con il Gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare), medaglia d’argento nel concorso a squadre ai Giochi Olimpici di Atene 2004 e ai Mondiali di Baku 2005.

1942: Dino Zoff. Nato a Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia, è un ex portiere di calcio, allenatore e dirigente sportivo. Con la Nazionale italiana, che ha anche allenato dal 1998 al 2000, ha vinto il campionato del mondo nel 1982. Zoff è considerato uno dei migliori portieri di tutti i tempi.