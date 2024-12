All’ora del caffè: ospite Rosa Pepe, agronoma e promotrice di diversi progetti di sostenibilità e sviluppo

Ritorna “All’ora del caffè ” con Rosa Pepe, agronoma e promotrice di diversi progetti di sostenibilità e sviluppo della biodiversità del territorio cilentano.

Col progetto SOSTEVIN, la dottoressa Pepe partecipa come membro del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE). Il progetto vuole rispondere all’esigenza di promuovere uno sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree rurali, quali Felitto, Castel san Lorenzo e il territorio capaccese.

“All’ora del caffè” è un programma tv di InfoCilento, condotto da Serena Vitolo, che va in onda ogni lunedì e venerdí alle ore 15.00 sul canale 79Dtt.