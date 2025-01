All’ora del caffè: ospite Luisa Cantalupo, scrittrice

Un caffè per presentare una giovanissima del nostro territorio, Luisa Cantalupo. Appassionata di arte, musica e cultura umanistica, avvezza all’utilizzo dei mezzi di comunicazione ed alla grafica, Luisa presenta l’ultimo dei suoi tre testi dal titolo “Agostino e Rita“, il racconto a fumetti della vita del santo e filosofo Sant’Agostino d’Ippona e e la vita dell’amatissima santa Rita, la santa dei casi impossibili.

Un modo inconsueto e molto efficace per avvicinare i giovani e non solo alla spiritualità cristiana.

“All’ora del caffè” è un programma tv condotto da Serena Vitolo che va in onda ogni lunedì e venerdì alle ore 15.00 sul canale 79Dtt di InfoCilento.