Benessere fisico da 0 a 99 anni? È possibile grazie ad Elysium for you, la realtà riconosciuta sul territorio come centro polifunzionale sportivo. Oggi, ‘All’ora del caffè’, ospite la Dott.ssa Ludovica Daniso, chinesiologa specializzata in rieducazione funzionale.

Il programma va in onda dal martedì al giovedì sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it