Allerta meteo in Campania per oggi 3 settembre: temporali intensi e forte vento su quasi tutta la regione

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per la giornata di oggi, giovedì 3 settembre. La misura, predisposta sulla base delle rilevazioni del Centro Funzionale, sarà in vigore dalle ore 13:00 alle ore 21:00 e interesserà la quasi totalità del territorio regionale, ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro).

Previsioni meteorologiche e fenomeni attesi

L’attuale quadro atmosferico è caratterizzato da una marcata instabilità che favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali improvvisi, in grado di assumere forte intensità a livello locale. Nonostante la rapida evoluzione dei fenomeni, la Protezione Civile segnala il concreto rischio di manifestazioni meteorologiche violente, quali grandinate, fulminazioni e forti raffiche di vento, con potenziali danni a coperture, gazebo e strutture temporaneamente esposte.

Rischio idrogeologico e impatto sul territorio

Il bollettino elaborato dal Centro Funzionale e trasmesso ai Comuni tramite la Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia criticità di tipo idrogeologico. Le precipitazioni concentrate in brevi archi temporali potrebbero causare allagamenti, scorrimento superficiale delle acque lungo le sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua ed episodi di esondazione.

In aggiunta, la saturazione e la naturale fragilità dei suoli aumentano il rischio di caduta massi e fenomeni franosi nelle aree a maggior rischio idrogeologico.

Le disposizioni per le autorità locali

La Protezione Civile regionale ha sollecitato i sindaci e i responsabili dei singoli enti locali ad attivare i protocolli previsti dai rispettivi piani comunali. Si raccomanda di porre in essere tutte le misure preventive e di contrasto, con particolare attenzione al monitoraggio del verde pubblico e alla verifica delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento, per garantire la tutela e la sicurezza del territorio.