Allerta meteo gialla su tutta la Campania: in arrivo temporali e venti forti

La Protezione Civile della Regione Campania ha ufficialmente emanato un avviso di allerta meteo per precipitazioni intense che interesseranno gran parte del territorio regionale a partire dalle ore 13:00 di oggi e fino alle ore 10:00 di domattina. Il Centro Funzionale regionale monitora costantemente l’evoluzione del quadro meteorologico, invitando alla massima attenzione per le criticità legate al dissesto idrogeologico.

Le zone interessate dal provvedimento di allerta

L’avviso di allerta meteo è valido su quasi tutto il territorio campano. L’avviso esclude esclusivamente le seguenti aree:

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Zona 2: Alto Volturno e Matese

Alto Volturno e Matese Zona 4: Alta Irpinia e Sannio

Alta Irpinia e Sannio Zona 7: Tanagro

Tutte le restanti zone di allertamento della Campania, comprese la fascia costiera, l’area metropolitana di Napoli, la Penisola Sorrentino-Amalfitanà, la Piana del Sele e il Cilento, restano pienamente coinvolte dai fenomeni previsti.

I rischi legati alle precipitazioni: attenzione a frane e allagamenti

Le previsioni meteo indicano piogge a carattere temporalesco che potranno assumere forte intensità a livello locale. Il principale elemento di criticità riguarda il rischio idrogeologico, accentuato dalle condizioni del terreno dopo la stagione degli incendi.

Nel dettaglio, gli scenari d’impatto previsti sul territorio comprendono:

Ruscellamenti superficiali con possibile trasporto di detriti;

con possibile trasporto di detriti; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e possibili fenomeni di esondazione;

dei corsi d’acqua e possibili fenomeni di esondazione; Allagamenti di locali interrati e di difficile deflusso delle acque meteoriche;

di locali interrati e di difficile deflusso delle acque meteoriche; Caduta massi e frane, favorite dalla fragilità dei suoli ulteriormente indeboliti dagli incendi che hanno interessato il territorio negli ultimi mesi.

Le direttive per le autorità locali e i Centri Operativi Comunali

A fronte del quadro meteorologico tracciato dal Centro Funzionale, la Protezione Civile regionale ha richiamato i sindaci e i responsabili degli enti locali alla massima vigilanza.

Dall’avviso della Protezione Civile si raccomanda espressamente:

“alle autorità competenti di attuare tutte le misure strutturali e non strutturali previste dalle rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile, al fine di mitigare e contrastare i fenomeni previsti. Si ricorda di attivare i Centri Operativi Comunali.”

L’attivazione dei COC (Centri Operativi Comunali) permetterà di coordinare i soccorsi, monitorare i punti critici del reticolo idrico e garantire un tempestivo intervento in caso di emergenza sul territorio. Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari nelle zone maggiormente esposte e a prestare la massima attenzione nei pressi di sottopassi, alvei di fiumi e versanti rocciosi.