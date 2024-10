Allarme furti nel Vallo di Diano: tentativi sventati a San Pietro al Tanagro e Polla

L’ondata di furti nelle zone di San Pietro al Tanagro e Polla continua a tenere alta l’attenzione delle forze dell’ordine. Nelle ultime ore, infatti, si sono verificati diversi tentativi di furto, fortunatamente sventati grazie all’intervento dei sistemi di allarme e alla prontezza dei cittadini.

Il tentativo di furto a San Pietro al Tanagro

A San Pietro al Tanagro, nella serata di ieri, tre malviventi con il volto coperto hanno tentato di introdursi in un’abitazione di via della Sorgente approfittando dell’assenza dei proprietari. Tuttavia, il loro piano è stato vanificato dall’allarme installato nell’abitazione. I proprietari, rientrati a casa e trovata la porta forzata, hanno immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Sala Consilina. Per fortuna la banda non è riuscita a portare via nulla.

La situazione a Polla

Anche a Polla la situazione è monitorata. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso alcune persone incappucciate aggirarsi nei pressi di alcune abitazioni, destando sospetti tra i residenti. In un altro episodio, sempre a Polla, alcuni ladri sono stati messi in fuga dai proprietari di un’abitazione mentre erano già sul balcone.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori.