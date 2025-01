Allarme furti a Capaccio: presunti ladri con il volto coperto si danno alla fuga alla vista dei passanti

Da ieri sera, l’allarme lanciato da un cittadino, D.S., di Capaccio Scalo, riguardo alla presenza nella zona di persone che si aggiravano con fare sospetto e con il volto coperto, ha fatto il giro dei social network.

Ondata di furti su tutto il territorio

E’ evidente che in tutto il territorio non si placa l’emergenza furti e resta alta la paura dei ladri. I cittadini sono impauriti e continuamente condividono segnalazioni ed immagini dei dispositivi di videosorveglianza per far sì che nessuno abbassi la guardia. Dalle segnalazioni circolate ieri sera pare che i ladri indossassero anche un cappello.

Allarme tra i residenti

“Alcuni residenti, insospettiti dall’arrivo a fari spenti di un’automobile con a bordo degli uomini con il volto semicoperto, hanno chiesto a quelli che sembravano, a tutti gli effetti, dei malintenzionati, cosa e chi cercassero, ma loro si sono dati alla fuga recuperando anche un altra persona per strada, probabilmente un complice” hanno fatto sapere i cittadini spiegando che l’episodio è avvento in via Vittorio Bachelet. I residenti continuano a chiedere più controlli, su tutto il territorio, da parte delle Forze dell’Ordine.