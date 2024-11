Allarme cavalli vaganti a Monte San Giacomo. La sindaca D’Alto: “ Siamo lasciati soli”

La questione dei cavalli vaganti a Monte San Giacomo continua a persistere. Dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi, che hanno portato alla cattura di alcuni animali da parte della polizia municipale, nelle scorse ore si sono verificati nuovi casi di animali vaganti. Lo ha comunicato la sindaca Angela D’Alto, sottolineando l’impegno costante nel contrastare una situazione pericolosa per i cittadini.

L’intervento dei veterinari

Dopo il recente intervento di sequestro, la sindaca ha ringraziato i veterinari Francescantonio d’Orilia e Domenico Rufrano del Cresan della Regione Campania per il loro coraggio e dedizione. Ha anche espresso il bisogno di maggiore supporto da parte delle autorità competenti.

A Monte San Giacomo era stata condotta un’importante operazione di cattura di diversi cavalli che vagavano liberi lungo la Provinciale 72, la principale via di accesso al paese che registra un intenso traffico soprattutto al mattino.

Automobilisti, inclusi un autobus scolastico, hanno rischiato collisioni con i cavalli provenienti da altri comuni, aumentando il pericolo di incidenti stradali. La cattura degli animali è stata effettuata dalla Polizia Municipale in collaborazione con i Carabinieri Forestali, il Servizio Veterinario dell’ASL e il dottor Rufrano.

Poiché gli animali non erano dotati di microchip, sono stati temporaneamente presi in custodia dal Comune. Si prevedono ulteriori interventi simili nei prossimi giorni per affrontare questa delicata situazione.