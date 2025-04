Allarme a Battipaglia: 59enne brandisce fucile ad aria compressa vicino a parco giochi

Un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha creato momenti di tensione brandendo un fucile ad aria compressa nei pressi di un parco giochi. È successo in via Carmine Turco a Battipaglia.

Intervento immediato della Polizia di Stato

La scena si è svolta sotto gli occhi increduli di numerosi cittadini presenti. L’uomo, in uno stato di alterazione psicofisica, avrebbe agitato l’arma, generando paura e preoccupazione. La prontezza dei testimoni ha permesso un intervento rapido degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, agli ordini del Vice Questore Giuseppe Fedele.

Denuncia per porto d’armi in luogo pubblico

Gli agenti sono riusciti a bloccare l’individuo in sicurezza, evitando conseguenze più gravi. Al termine delle operazioni di identificazione e accertamento dei fatti, l’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di porto d’armi in luogo pubblico, come previsto dalla normativa vigente.