Alla scoperta dei giochi di una volta: il Torneo di strummolo organizzato dalla Pro Loco Salento

Se si è alla ricerca di un modo divertente per ricreare i momenti di gioia legati alle tradizioni del passato, non si può perdere l’opportunità di partecipare al Torneo di strummolo organizzato dalla Pro Loco Salento. Questo evento unico offre un’esperienza coinvolgente per grandi e piccini, permettendo loro di immergersi nelle tradizioni che spesso vengono dimenticate.

L’appuntamento

Il Torneo di strummolo si terrà il venerdì 2 giugno e il sabato 3 giugno 2023 a Salento. Questa trottola tradizionale è un gioco antico che ha divertito generazioni di persone, offrendo ore di svago e competizione amichevole. Grazie all’organizzazione della Pro Loco Salento, avrai l’opportunità di rivivere l’emozione di questo gioco e condividere momenti di gioia con la comunità locale.

Alla riscoperta delle antiche tradizioni

Partecipare al Torneo di strummolo è un’occasione per riscoprire le tradizioni del passato e celebrare il patrimonio culturale della nostra regione. Oltre alla competizione, l’evento offrirà anche la possibilità di apprendere le tecniche di gioco e di socializzare con altre persone interessate a preservare e promuovere le tradizioni locali.

Non importa se si è esperti di strummolo o se è la prima volta che si fa questo gioco, il Torneo organizzato dalla Pro Loco Salento è aperto a tutti. L’importante è portare con sé la voglia di divertirsi e di immergersi nella storia e nelle tradizioni della nostra comunità.