All Star: voce ad uno dei club più longevi del Cilento | VIDEO

Il gruppo D di Terza Categoria è giunto al suo 19° turno, il sesto del girone di ritorno. Una delle società storiche dei campionati dilettantistici, e dell’intero Cilento, è quella di Lustra nota come All Stars.

La formazione

La formazione capeggiata dal presidente Antonio Vaccaro, infatti, da decenni è ininterrottamente, in pratica, presente ai nastri di partenza di ogni stagione con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per tanti giovani e appassionati di calcio che si ritrovano a fare gruppo in allenamento ed in partita. In questo momento la squadra è al sesto posto a -2 dalla zona play-off e a -7, con due gare in meno, dal quarto posto.

Abbiamo intervistato, per conoscere meglio questa realtà, il presidente Antonio Vaccaro e i calciatori Simone Di Fabio, Luigi Cucunato e Alfonso Tortora che ci hanno raccontato in breve la prima parte di stagione e le ambizioni per la fase finale di campionato.