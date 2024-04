Alessio Mazzaro si dimette dal Coordinamento Forum dei Giovani provinciale: “Non condivido le scelte della maggioranza”

Alessio Mazzaro, vicepresidente del coordinamento Forum dei Giovani della provincia di Salerno, ha annunciato le sue dimissioni con un comunicato stampa.

Le motivazioni della scelta

Mazzaro ha spiegato che la sua decisione è maturata dopo un’attenta riflessione: “Non è stata una scelta facile”, ha dichiarato, “ma in questo momento ho bisogno di rispettare me stesso, chi mi è sempre stato accanto e i tanti obiettivi programmatici raggiunti”

Le critiche alla gestione del Forum

Mazzaro ha criticato la gestione del Forum da parte della maggioranza, accusandola di “non condividere scelte politiche importanti con tutti i componenti“, di “creare correnti“ e di mettere in atto “meccanismi sotto banco“ che “vanno a minare l’integrità e gli equilibri delle aree di rappresentanza dei forum giovanili comunali“

Il futuro impegno di Mazzaro

Mazzaro ha assicurato che continuerà a impegnarsi per le politiche giovanili salernitane, ma con nuovi progetti: “Mi porto tutto di questa esperienza, sia le cose positive che negative, ma con gelosia estrema i tanti rapporti politici e interpersonali instaurati nel tempo che continueranno.” “Non finirá il mio impegno per le politiche giovanili salernitane, ma sento la necessità di prendere qualche giorno per me, per poi partire con altri progetti su cui sto lavorando da diverso tempo, e su cui avrò bisogno dell’aiuto di tutti.”