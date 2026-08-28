Aldo Moro oltre la tragedia: a San Giovanni a Piro il libro di Iannuzzi e Losacco

Venerdì 28 agosto, alle ore 21:30, Piazza Teodoro Gaza a San Giovanni a Piro diventa il palcoscenico di un nuovo appuntamento con la rassegna “Storie in Piazza – racconti, incontri, confronti”. Il fulcro della serata è la presentazione del volume “Aldo Moro. Le idee, il metodo, l’eredità”, redatto da Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, arricchito dalla prefazione di Pier Ferdinando Casini ed edito da Baldini+Castoldi. L’evento intende analizzare lo statista democristiano oltre i tragici eventi del 1978, evidenziando l’attualità della sua visione democristiana, il suo approccio riformista e la costante ricerca del dialogo istituzionale.

Il valore del confronto e la visione politica di Moro

La figura di Aldo Moro rappresenta un punto di riferimento cruciale per la storia repubblicana. Lo statista ha saputo interpretare la politica come uno strumento capace di decifrare le trasformazioni sociali, ponendo al centro la mediazione e la convergenza tra forze politiche distanti. La sua idea di democrazia si basava su un continuo allargamento della partecipazione democratica e sul senso di responsabilità istituzionale, principi che mantengono intatta la loro rilevanza nel dibattito contemporaneo.

Gli ospiti e la struttura della serata

Il programma dell’incontro prevede l’apertura con i saluti istituzionali di Pasquale Sorrentino, Vicesindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di San Giovanni a Piro. Il dibattito vedrà gli interventi del Sindaco Ferdinando Palazzo, del magistrato Nicola D’Angelo e dell’autore Tino Iannuzzi, già parlamentare e figura di rilievo della vita politica italiana. I momenti salienti del testo saranno interpretati da Michela Riviello, curatrice della rassegna culturale.

Il ruolo della rassegna Storie in Piazza

L’iniziativa punta a trasformare gli spazi pubblici in luoghi di dibattito civile attraverso la saggistica e la letteratura. L’amministrazione comunale ha sottolineato il valore simbolico e culturale dell’appuntamento:

«Con Storie in Piazza continuiamo a portare nelle nostre piazze libri, idee e persone capaci di generare confronto. Parlare di Aldo Moro significa soprattutto interrogarsi sulla qualità della politica, sul valore del dialogo e sulla capacità delle istituzioni di comprendere una società che cambia. È questo lo spirito della nostra rassegna: utilizzare i libri non come punto di arrivo, ma come occasione per discutere del presente e immaginare il futuro».

L’evento è aperto al pubblico e si terrà a partire dalle ore 21:30 in Piazza Teodoro Gaza a San Giovanni a Piro.