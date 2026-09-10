Albanella, venerdì s’inaugura la nuova scuola media “Nicola Vernieri” a Matinella

La comunità di Albanella si appresta a vivere un momento importante per la crescita del proprio territorio e la formazione delle giovani generazioni. Venerdì 11 settembre, alle ore 11:30, la centralissima Piazza Martiri del lavoro nella frazione di Matinella ospiterà la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo plesso dedicato alla Scuola Secondaria di Primo Grado “Nicola Vernieri”. L’evento rappresenta il completamento di un piano finalizzato alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastrutture educative locali.

Un’infrastruttura moderna per la comunità locale

La consegna della nuova struttura restituisce alla frazione del comune di Albanella un presidio educativo di primaria importanza, progettato per offrire agli studenti ambienti di apprendimento sicuri, funzionali e all’avanguardia. L’apertura dell’edificio segna il punto d’arrivo di un iter burocratico e operativo articolato, portato avanti dagli organi di governo locale con l’obiettivo di garantire uno standard elevato in materia di edilizia scolastica, sicurezza strutturale e sostenibilità degli spazi. Durante l’iter non erano mancate polemiche sulle tempistiche.

Il messaggio dell’amministrazione e l’invito ai cittadini

Il Sindaco di Albanella, Renato Iosca, e l’Amministrazione Comunale hanno sottolineato il valore di questo traguardo, evidenziando come l’opera rappresenti «la conclusione di un percorso amministrativo articolato e di un impegno costante dell’Amministrazione comunale per l’edilizia scolastica del territorio».

In vista della cerimonia di venerdì prossimo, le istituzioni hanno espresso il desiderio di condividere questa tappa con l’intera collettività. L’incontro pubblico costituirà un’occasione di festa e di confronto per famiglie, personale docente e studenti alla vigilia dell’avvio del nuovo anno scolastico.