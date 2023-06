Albanella tra storia e leggenda: sabato la proiezione del film

C’è grande attesa e curiosità per il film “Albanella tra storia e leggenda” che sarà trasmesso sabato 10 giugno, alle ore 20:30, presso piazza Martiri del Lavoro nella frazione Matinella di Albanella. Il film è stato girato dagli studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo del comune retto dal sindaco Renato Iosca.

Un progetto partito prima della pandemia

I lavori di ripresa erano iniziati prima della pandemia ma, a causa del covid-19, furono interrotti per poi riprendere a distanza di un po’ di tempo.

Il film, realizzato grazie al contributo di Ludovico Lamberti che si è occupato delle riprese e del montaggio, è stato tratto dal testo “Tavole Federiciane” curato dal professor Gaetano Ricco, già direttore del Museo delle Terre d’Italia di Albanella.

Il progetto “Ciak… si gira” fa parte del programma scolastico dell’I.C. albanellese sotto la guida della dirigente scolastica Maria Antonella D’Angelo.

Le altre iniziative cinematografiche

Sono tanti i film girati nel Cilento. In questi giorni sono partite le riprese “La chiocciola” di Roberto Gasparro a Cuccaro Vetere.

Gasparro ha scelto di affrontare il delicato tema dei ragazzi hikikomori, termine giapponese che designa i giovani che hanno scelto di rintanarsi nella propria camera e di chiudere i contatti con il mondo esterno, sentito come luogo di minacce e imprevedibilità. In Giappone oltre un milione di ragazzi si trova in questa situazione, in Italia sarebbero circa 40 mila.