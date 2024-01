Albanella, torna l’allarme furti a Matinella: banda di ladri in fuga

Agitazione tra i cittadini di Albanella questa sera, in paese è tornato l’incubo dei furti: nel cuore del centro della frazione di Matinella, intorno alle ore 19:00, una banda di ladri ha tentato di mettere a segno un furto in un’abitazione. Non si conosce ancora l’entità del danno causato dai malviventi.

L’allarme

A dare l’allarme alcuni passanti e i residenti che, vedendo tre persone calarsi dal balcone, si sono fortemente preoccupati.

Stando alle testimonianze a tentare il furto sarebbero stati quattro uomini, di questi uno sarebbe rimasto in un’auto bianca ad attendere il ritorno dei suoi complici per darsi subito alla fuga.

Tuttavia i malviventi hanno comunque messo a segno un colpo in zona.

A quanto pare un’altra famiglia si è accorta che i ladri avevano agito nella loro casa sita nel centro della frazione di Albanella.

I ladri all’arrivo del proprietario, anche in questo caso, si sono calati dal balcone.

Indagini in corso per capire se la banda che ha agito è la stessa che si è introdotta nell’appartamento sito nella piazzetta di Matinella e per capire cosa è stato portato via.

La preoccupazione dei residenti

“Siamo tanto preoccupati anche alla luce dei numerosi furti che sono avvenuti nella zona durante la scorsa primavera, chiediamo una presenza più forte e incisiva delle forze dell’ordine” ha affermato un residente.

Stando sempre alle testimonianze dei cittadini solo poche ore fa, in località Cerrina di Albanella, è stata avvistata anche un’auto nera mentre si aggirava, in maniera sospetta, nella zona.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.