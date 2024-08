Albanella: si dimette il consigliere di minoranza, Antonio Marra

Antonio Marra, consigliere di minoranza di Albanella ha protocollato oggi la nota di dimissioni dall’incarico affidatogli, all’esito delle elezioni amministrative, nell’estate del 2022. Marra ha ringraziato tutti i componenti della sua lista denominata “Liberamente” e tutti i sostenitori che gli accordarono circa ottocento preferenze, oltre all’intero Consiglio Comunale di Albanella.

La nota

“Ho fornito il mio contributo e il mio impegno dando la massima disponibilità e collaborazione per la risoluzione di tante problematiche” si legge nella nota protocollata da Marra che lamenta di non aver mai avuto una risposta o un’apertura su come attivare le commissioni consiliari o le riunioni di capigruppo: “Ho chiesto tante interpellanze e per la quasi totalità, non ho avuto nessuna risposta se non qualche risposta tecnica. Ritengo utile far impegnare un’altra persona valida all’interno del Consiglio Comunale” ha continuato Marra garantendo ancora la sua disponibilità per Albanella.

Al suo posto subentra l’ex assessore comunale, Rossella Vairo. Marra, attualmente, è assessore del Comune di Altavilla Silentina dove è stato a lungo sindaco.