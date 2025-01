Albanella piange il notaio Pasquale Cammarano, una persona stimata e benvoluta da tutta la comunità.

La carriera

Cammarano, noto per la sua brillante carriera notarile e per la sua umiltà, è stato anche autore di libri e i ricordi della sua giovinezza e del lungo tempo trascorso nella sua terra d’origine, Albanella, narrati nei suoi testi, erano tanti, sentiti e vivi. Cammarano aveva incontrato la comunità albanellese, per presentare il suo libro “Ricordi di una vita”, nel maggio scorso e tantissime persone, in segno di stima e affetto e amicizia verso il notaio, parteciparono all’evento pubblico.

Nato ad Albanella, in via Marconi, il 26 luglio 1934 da Antonio Cammarano e Carolina Borrelli, Pasquale Cammarano per ben trentacinque anni ha conservato il primato di essere stato il notaio italiano che aveva espletato più atti.

Il cordoglio

“Dal suo “luogo dell’anima”, l’amata Albanella, circondato dal calore delle sue figlie e nipoti, è volato in cielo il “nostro Notaio”” hanno fatto sapere i familiari di Cammarano, informando che i funerali saranno celebrati domani, 23 gennaio, alle ore 11:00, presso il Santuario di Santa Sofia di Albanella, partendo dalla casa dell’estinto in località Tana di Volpe.

“Giungano alla famiglia Cammarano le più sentite condoglianze per la perdita dell’amato Pasquale. Fonte di saggezza e custode della storia di Albanella, il Notaio Cammarano è stato un punto di riferimento per tutti. L’esempio delle sue doti umane, il ricordo del suo spessore professionale e culturale resta indelebile in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo” queste le sentite parole di cordoglio espresse dall’editore di InfoCilento, Domenico Cerruti.