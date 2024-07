Albanella: nel centro del paese e nella frazione Matinella arrivano i dossi artificiali per rallentare la velocità

Ad Albanella saranno installati dei dossi artificiali sulle strade principali del centro urbano con lo scopo rallentare la velocità dei veicoli e di tutti i mezzi che percorrono le strade del centro. I dossi saranno installati in viale Kennedy, in via Giovanni XXIII della frazione di Matinella e in via Roma. Si tratta di lavori avviati alla luce dell’alta velocità con cui, troppo spesso, i conducenti di veicoli e motocicli percorrono tali strade esponendosi ed esponendo gli altri a gravissimi rischi.

“Chi vive in queste zone è consapevole dell’alta velocità con cui vengono percorse queste strade e delle scorribande notturne di chi se ne infischia della sicurezza e della incolumità altrui” ha fatto sapere il sindaco, Renato Iosca annunciando che i lavori per i cosiddetti “passi pedonali rialzati” sono attualmente in corso. Le strade interessate dai lavori sono tutte strade provinciali, nello specifico si tratta della Sp11, della Sp316 e della Sp314.

“In qualche giorno verranno completati i lavori e sarà installata tutta la segnaletica occorrente. Qualche disagio, per il momento, ma più sicurezza perché vogliamo proteggere tutti, in particolare i più esposti ai pericoli come i bambini, gli anziani e anche i nostri amici animali” ha continuato ancora il primo cittadino.

Tra i residenti qualcuno ha lamentato che i dossi non sono stati segnalati in alcun modo e questo potrebbe generare pericoli, ma dalla casa comunale hanno tranquillizzato tutti dicendo che i lavori sono in corso e che, ad opera compiuta, tutto sarà segnalato nella maniera adeguata. “Sicuramente chi rispetta il limite di velocità non avrà alcun danno” ha risposto, inoltre, il vicesindaco di Albanella, Pasquale Mirarchi a chi ha espresso le proprie perplessità.